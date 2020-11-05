"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США

Президент США Дональд Трамп опережает своего соперника демократа Джо Байдена в округе Виго, где более полувека побеждал именно кандидат, становившийся в итоге президентом страны, сообщает американское телевидение. Цитирует это утверждение и британская газета The Independent. А "Первый русский" продолжает выпускать дайджесты по итогам очередной вехи подсчёта голосов в спорных, но решающих штатах.

Аляска - 62,9% за Трампа и 33% за Байдена.

Висконсин - 48,9% за Трампа и 49,6% за Байдена.

Джорджия - 50,5% за Трампа и 48,3% за Байдена.

Мичиган - 48,9% за Трампа и 49,5% за Байдена.

Невада - 48,6% за Трампа и 49,2% за Байдена.

Пенсильвания - 54% за Трампа и 44,8% за Байдена.

Северная Каролина - 50,1% за Трампа и 48,7% за Байдена.

Итак, Мичиган всё ещё за Джо Байденом - отрыв остаётся небольшим, однако позиции укрепляются, хотя ранее этот штат взяли "трамписты". Дональд Трамп уже назвал ситуацию "очень странной", намекнув на вбросы. В Пенсильвании цифры несколько изменились, но Трамп - лидер. И раз уж в самом начале мы заговорили об округе Виго, дадим цифры и по нему, и по Индиане в целом. В Виго Трампа поддержали 54%, а Байдена - 44%. В Индиане Трампу свои голоса отдали 58,9%, Байдену - 39,2%.

А теперь самое интересное. В США анализируют "картинку" преимущества Байдена в нескольких штатах. Кривая показывает, что в плюс демократ пошёл подозрительно быстро. Более того, начали публиковать видео, как на самом деле работала почтовая система голосования. Оказалось, она была открыта для неконтролируемых вбросов. Как отметил, например, политолог Марат Баширов, у Трампа на руках все козыри, но придётся заручиться помощью шпиона. Политолог указывает на вбросы в Мичигане, где неожиданно взял верх Байден.

"США грозит "Мичиган гейт". Если у Трампа есть шпион среди демократов или он его получит впоследствии, то этот скандал со 138 тысячами голосов, поданных одновременно за Байдена, сметёт многих", - пишет Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик".

На резкий скачок Байдена в Висконсине указали сами избиратели, после чего избиркому пришлось делать срочное заявление. Мол, всё у нас законно. Кандидаты в президенты США тем временем продолжают настаивать на своей победе. Трамп грозит судом, а Байден пытается успокоить свой электорат, полагая, что республиканец не сможет доказать вбросы. Подробнее о происходящем в нашей онлайн-трансляции.