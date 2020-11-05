Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Главная / Политика

"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США

05 ноября 2020, 01:10  •  143 • Политика
В США началась война за три штата - Мичиган, Неваду и Висконсин, где ночью конкурента начал опережать Байден. А на утро появились заявления о вбросах и фальсификациях, не говоря уже о проблемах почтового голосования. "Этот скандал сметёт многих", - уверен Марат Баширов. Царьград же продолжает приводить последние итоги выборов президента США.
Президент США Дональд Трамп опережает своего соперника демократа Джо Байдена в округе Виго, где более полувека побеждал именно кандидат, становившийся в итоге президентом страны, сообщает американское телевидение. Цитирует это утверждение и британская газета The Independent. А "Первый русский" продолжает выпускать дайджесты по итогам очередной вехи подсчёта голосов в спорных, но решающих штатах.
  • Аляска - 62,9% за Трампа и 33% за Байдена.
  • Висконсин - 48,9% за Трампа и 49,6% за Байдена.
  • Джорджия - 50,5% за Трампа и 48,3% за Байдена.
  • Мичиган - 48,9% за Трампа и 49,5% за Байдена.
  • Невада - 48,6% за Трампа и 49,2% за Байдена.
  • Пенсильвания - 54% за Трампа и 44,8% за Байдена.
  • Северная Каролина - 50,1% за Трампа и 48,7% за Байдена.
Итак, Мичиган всё ещё за Джо Байденом - отрыв остаётся небольшим, однако позиции укрепляются, хотя ранее этот штат взяли "трамписты". Дональд Трамп уже назвал ситуацию "очень странной", намекнув на вбросы. В Пенсильвании цифры несколько изменились, но Трамп - лидер. И раз уж в самом начале мы заговорили об округе Виго, дадим цифры и по нему, и по Индиане в целом. В Виго Трампа поддержали 54%, а Байдена - 44%. В Индиане Трампу свои голоса отдали 58,9%, Байдену - 39,2%.
А теперь самое интересное. В США анализируют "картинку" преимущества Байдена в нескольких штатах. Кривая показывает, что в плюс демократ пошёл подозрительно быстро. Более того, начали публиковать видео, как на самом деле работала почтовая система голосования. Оказалось, она была открыта для неконтролируемых вбросов. Как отметил, например, политолог Марат Баширов, у Трампа на руках все козыри, но придётся заручиться помощью шпиона. Политолог указывает на вбросы в Мичигане, где неожиданно взял верх Байден.
"США грозит "Мичиган гейт". Если у Трампа есть шпион среди демократов или он его получит впоследствии, то этот скандал со 138 тысячами голосов, поданных одновременно за Байдена, сметёт многих", - пишет Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик".
На резкий скачок Байдена в Висконсине указали сами избиратели, после чего избиркому пришлось делать срочное заявление. Мол, всё у нас законно. Кандидаты в президенты США тем временем продолжают настаивать на своей победе. Трамп грозит судом, а Байден пытается успокоить свой электорат, полагая, что республиканец не сможет доказать вбросы. Подробнее о происходящем в нашей онлайн-трансляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
04 ноября 2020, 23:20
"Газпром" оставит Польшу с носом? Компания подала в суд за миллиардный штраф по "Северному потоку-2"
04 ноября 2020, 23:20
В штабе Байдена уже празднуют победу: "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов"
04 ноября 2020, 21:30
"Путин, введи войска!" Дональду Трампу напомнили о плане "Б" на фоне бунта в США
04 ноября 2020, 21:30
В Европе "под шумок" согласовали новые санкции против Лукашенко - источник
04 ноября 2020, 23:20
Трамп заподозрил подвох с подсчётом голосов: "Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
04 ноября 2020, 23:20
"Газпром" оставит Польшу с носом? Компания подала в суд за миллиардный штра...
04 ноября 2020, 23:20
В штабе Байдена уже празднуют победу: "Он будет следующим президентом Соединённы...
04 ноября 2020, 23:20
Трамп заподозрил подвох с подсчётом голосов: "Вчера вечером я лидировал, часто с...
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.