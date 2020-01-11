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"Этот самолёт разработан клоунами": Boeing опубликовала скандальные внутренние документы
11 января 2020, 01:24 • 101 • В мире
Компания Boeing опубликовала свыше сотни страниц внутренней документации, касающейся разработки самолёта 737 MAX. Судя по содержанию, документация оказалась весьма скандальной, а некоторые высказывания в ней так и вовсе провокационные. В числе прочих была, например, жалоба одного из сотрудников на то, что "этот самолёт разработан клоунами".
Американская компания Boeing решилась на публикацию внутренней документации, касающейся разработки самолёта компании 737 MAX. Было обнародовано свыше сотни страниц, как оказалось, порой скандального и даже провокационного содержания.
Boeing, как уточняется, даже извинилась в сопроводительном к документам письме за содержание переписки, отметив наличие в них "провокационных формулировок".
"Эти сообщения не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть, и они абсолютно неприемлемы, - цитирует CNN слова оправдания от Boeing. - Мы сожалеем о содержании этих сообщений и приносим извинения [Федеральному авиационному управлению], конгрессу, нашим клиентам".
К слову, беспокоятся в компании не зря. Взять хотя бы одну цитату из переписки от 2017 года, приведённую CNBC. Один из сотрудников Boeing пожаловался на проблемы с компьютером управления полётом самолёта.
"Этот самолёт разработан клоунами, которые в свою очередь находятся под наблюдением обезьян", - заявил он.
Были обнародованы и методы лоббирования компании, где чётко указывалось на то, что в Boeing не стеснялись "жёсткого давления". В частности, о возможности такого решения вопроса шла речь, когда дело коснулось требований регулятора к тренажёрам.
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