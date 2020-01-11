"Этот самолёт разработан клоунами": Boeing опубликовала скандальные внутренние документы

Американская компания Boeing решилась на публикацию внутренней документации, касающейся разработки самолёта компании 737 MAX. Было обнародовано свыше сотни страниц, как оказалось, порой скандального и даже провокационного содержания.

Boeing, как уточняется, даже извинилась в сопроводительном к документам письме за содержание переписки, отметив наличие в них "провокационных формулировок".

"Эти сообщения не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть, и они абсолютно неприемлемы, - цитирует CNN слова оправдания от Boeing. - Мы сожалеем о содержании этих сообщений и приносим извинения [Федеральному авиационному управлению], конгрессу, нашим клиентам".

К слову, беспокоятся в компании не зря. Взять хотя бы одну цитату из переписки от 2017 года, приведённую CNBC. Один из сотрудников Boeing пожаловался на проблемы с компьютером управления полётом самолёта.

"Этот самолёт разработан клоунами, которые в свою очередь находятся под наблюдением обезьян", - заявил он.

Были обнародованы и методы лоббирования компании, где чётко указывалось на то, что в Boeing не стеснялись "жёсткого давления". В частности, о возможности такого решения вопроса шла речь, когда дело коснулось требований регулятора к тренажёрам.