"Этот Путин кажется опасным": В секретных злодеев ГРУ не поверили даже западные пользователи соцсетей

Журналисты NYT утверждают, что операции отдела обладают такой секретностью, что о них не в курсе даже другие сотрудники ГРУ. Из-за повышенной секретности никаких аргументов к подобному "разоблачению" у NYT, конечно, не нашлось. Со слов источников материала, штаб-квартира специального отдела находится на востоке Москвы. А сотрудники участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне и на Украине.

Самые интригующие реакции на "разоблачение" секретного подразделения мы можем наблюдать у иностранцев.

Tony Morton @ncappraiser30 прокомментировал статью: "Так же, как США дестабилизировали весь мир?"

Сложно не согласиться с мнением Ali Abunimah @AliAbunimah "У NYT сенсация… я имею в виду пресс-релиз "западных спецслужб". Суперсекретное российское подразделение, о котором никто ничего не знает, несет ответственность за все плохое".

Kim Masters @kimmaster справедливо подмечает: "Этот Путин кажется опасным. Если бы только США были союзником Европы".

Есть и такие комментарии от Barbara Paige @barbarella1999: "Совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу, говорят в "Нью-Йорк Таймс". Они уже дестабилизировали США посредством и с помощью Трампа".

Интересное мнение у пользователя Dr. J. Boost @joboost: "Совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу. Есть ли на земле хоть один континент, где подразделения США НЕ дестабилизировали или не нападали? Ответ - нет!"

Российские пользователи "Твиттера" тоже имеют мнение на этот счет. Вот комментарий пользователя палешук @paleshuk_bolota: "Я их знаю... вот они ГРУшники".

АРМЯНСКОЕ РАДИО!!! @armenradiohit публикует фотографию, раскрывающую, по их мнению, личности ГРУшников. "The New York Times рассказала о спецподразделении ГРУ для "дестабилизации Европы". Секретное фото: Агенты спецподразделения ГРУ идут дестабилизировать …"





Пользователь, также считающий статью NYT сенсацией, Angelica Vysotskaya @vysotskaya_lika: "Очередное "сенсационное" разоблачение агентов Кремля от западных спецслужб из серии "у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем". The New York Times: "В России работает элитное подразделение ГРУ, которое проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы"".

Напомним, исходя из статьи New York Times, Запад считает, что несколько инцидентов, которые произошли за последние годы в разных странах, связаны между собой "скоординированной и постоянной кампанией по дестабилизации Европы". Журналисты считают, что за этими событиями стоит именно Россия.

Примером в статье послужили действия по расшатыванию ситуации в Молдавии, попытка государственного переворота в Черногории, отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и отравление торговца оружием в Болгарии.