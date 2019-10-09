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"Этот Путин кажется опасным": В секретных злодеев ГРУ не поверили даже западные пользователи соцсетей
09 октября 2019, 18:39 • 129 • Политика
После статьи на NYT о том, что на Западе считают, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение ГРУ, "Твиттер" незамедлительно отреагировал.
Журналисты NYT утверждают, что операции отдела обладают такой секретностью, что о них не в курсе даже другие сотрудники ГРУ. Из-за повышенной секретности никаких аргументов к подобному "разоблачению" у NYT, конечно, не нашлось. Со слов источников материала, штаб-квартира специального отдела находится на востоке Москвы. А сотрудники участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне и на Украине.
Самые интригующие реакции на "разоблачение" секретного подразделения мы можем наблюдать у иностранцев.
Tony Morton @ncappraiser30 прокомментировал статью: "Так же, как США дестабилизировали весь мир?"
Сложно не согласиться с мнением Ali Abunimah @AliAbunimah "У NYT сенсация… я имею в виду пресс-релиз "западных спецслужб". Суперсекретное российское подразделение, о котором никто ничего не знает, несет ответственность за все плохое".
Kim Masters @kimmaster справедливо подмечает: "Этот Путин кажется опасным. Если бы только США были союзником Европы".
Есть и такие комментарии от Barbara Paige @barbarella1999: "Совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу, говорят в "Нью-Йорк Таймс". Они уже дестабилизировали США посредством и с помощью Трампа".
Интересное мнение у пользователя Dr. J. Boost @joboost: "Совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу. Есть ли на земле хоть один континент, где подразделения США НЕ дестабилизировали или не нападали? Ответ - нет!"
Российские пользователи "Твиттера" тоже имеют мнение на этот счет. Вот комментарий пользователя палешук @paleshuk_bolota: "Я их знаю... вот они ГРУшники".
АРМЯНСКОЕ РАДИО!!! @armenradiohit публикует фотографию, раскрывающую, по их мнению, личности ГРУшников. "The New York Times рассказала о спецподразделении ГРУ для "дестабилизации Европы". Секретное фото: Агенты спецподразделения ГРУ идут дестабилизировать …"
Пользователь, также считающий статью NYT сенсацией, Angelica Vysotskaya @vysotskaya_lika: "Очередное "сенсационное" разоблачение агентов Кремля от западных спецслужб из серии "у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем". The New York Times: "В России работает элитное подразделение ГРУ, которое проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы"".
Напомним, исходя из статьи New York Times, Запад считает, что несколько инцидентов, которые произошли за последние годы в разных странах, связаны между собой "скоординированной и постоянной кампанией по дестабилизации Европы". Журналисты считают, что за этими событиями стоит именно Россия.
Примером в статье послужили действия по расшатыванию ситуации в Молдавии, попытка государственного переворота в Черногории, отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и отравление торговца оружием в Болгарии.
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