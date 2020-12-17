"Этот проект никогда не будет запущен": Сенатор США уверен в санкциях против "Северного потока - 2"

По словам сенатора, новые санкции должны полностью лишить Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2") партнёров в Европе. Именно на европейские компании ограничительные меры и нацелены в первую очередь. Они призваны сорвать процесс строительства, страхования и сертификации газопровода. Круз заявил, что санкции действуют "с хирургической точностью".

Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен, и по газопроводу никогда не будет пущен газ, - отметил он, выступая в Атлантическом совете.

Американский сенатор не поверил заверениям российского МИД, что проект в конечном итоге будет завершён, несмотря на все попытки США остановить его. Он добавил, что новые санкции станут сигналом для всех международных инвесторов, поэтому ни одна иностранная компания не рискнёт помочь русским.

Отметим, что на санкционное давление США ранее уже жаловались немецкие политики. Они обращали внимание, что Вашингтон вмешивается в дела Германии и недобросовестным образом пытается выдавить с рынка конкурентов под видом политической борьбы за энергобезопасность Европы.

Американские санкции уже привели к тому, что несколько европейских компаний отказались от сотрудничества с Россией. Сначала из проекта выбыла швейцарская Allseas, которая должна была заниматься укладкой труб на морском участке. Затем проект покинула норвежская компания Det Norske Veritas, которая должна была представить "Северному потоку - 2" сертификат соответствия европейским нормам. Тем не менее российская сторона неоднократно заявляла, что газопровод будет завершён, несмотря на все усилия США.