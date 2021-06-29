"Этот мир уже не спасти": Мужчина получил звание королевы красоты в США

В американском штате Невада мужчина, ставший женщиной-трансгендером, впервые выиграл конкурс красоты. Теперь он будет претендовать на звание "Мисс США". Как отмечают в Сети, "этот мир уже не спасти".

27-летняя Каталуна Энрикес, родившись мальчиком и сменив пол уже в зрелом возрасте, одержал победу в конкурсе красоты штата Невада. Теперь он будет принимать участие в конкурсе на звание "Мисс США".

Национальный конкурс красоты в Америке пройдёт в ноябре этого года.

"Этот мир уже не спасти. Мужчина впервые выиграл на женском конкурсе красоты", - так прокомментировал информповод в Twitter News.ru.