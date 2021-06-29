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"Этот мир уже не спасти": Мужчина получил звание королевы красоты в США
29 июня 2021, 23:30 • 120 • В мире
В американском штате Невада мужчина, ставший женщиной-трансгендером, впервые выиграл конкурс красоты. Теперь он будет претендовать на звание "Мисс США". Как отмечают в Сети, "этот мир уже не спасти".
27-летняя Каталуна Энрикес, родившись мальчиком и сменив пол уже в зрелом возрасте, одержал победу в конкурсе красоты штата Невада. Теперь он будет принимать участие в конкурсе на звание "Мисс США".
Национальный конкурс красоты в Америке пройдёт в ноябре этого года.
"Этот мир уже не спасти. Мужчина впервые выиграл на женском конкурсе красоты", - так прокомментировал информповод в Twitter News.ru.
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