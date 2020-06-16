Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Политика

"Этот курьер" и Ефремов - "противник Путина": циничный материал о ДТП актёра вышел в Швейцарии

16 июня 2020, 13:00  •  224 • Политика
Швейцарское издание выпустило циничный материал о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. В статье Ефремов выступает именно как противник Путина", а несчастный погибший в "пьяном" ДТП - всего лишь "этот курьер", который обрёл биографию только после трагичного тарана.
Маркус Акерет (Markus Ackeret) в материале для издания Neue Zürcher Zeitung (Швейцария), пожалуй, стал первым зарубежным автором, прямо использовавшим смертельное ДТП, спровоцированное актёром Михаилом Ефремовым, для отстаивания своей политической повестки. Если раньше журналисты и эксперты за рубежом ограничивались полупрозрачными намёками, то Акерет заявил, что Ефремов, хоть и виновен в убийстве невинного человека, должен быть представлен как жертва. Потому что ранее противостоял "режиму Путина".
Автор материала построил текст таким образом, что сообщения о "тайном заговоре" и жертве Михаиле Ефремове выглядят, как глупость. Мол, не было такого. Хотя в действительности было, и Царьград уже писал о таких гнусных попытках обелить виновника аварии. С другой стороны, репортажи с описанием ДТП Ефремова, где говорится, что за руль он сел пьяным и, вероятно, под наркотиками, - это провокации "государственных СМИ" и "пропагандистов". Таков мир Маркуса Акерета. Российский мир, который он показывает швейцарской публике.
Текст Акерет назвал "ДТП с участием известного актёра в России используется для сведения политических счётов". Автор говорит, что резонансные ДТП с участием медийных персон в России случаются постоянно. Но, мол, именно Михаил Ефремов не стал одним из многих, потому что признал свою вину. Впрочем, тут сложно было не признать. Камеры наблюдения зафиксировали аварию. Самого Ефремова сняли на месте происшествия. Он говорил с людьми и даже заявлял, что денег у него много - пострадавшего вылечит. Не вылечил. Сергей Захаров умер в больнице. И с точки зрения Акерета ситуация выглядела так:
"Только после смерти этот курьер - один из сотен тысяч приехавших из близлежащих областей и издалека в Москву, чтобы обслуживать олицетворяемых Ефремовым представителей среднего и высшего класса, - обрёл имя и биографию".
В завершение Акерет начинает приводить доводы исключительно в пользу того, что Михаил Ефремов, хоть и виновен, но является жертвой обстоятельств. А рассказывающие о его аварии не так, как надо, - это сплошь пропагандисты.
Полная версия материала доступна на сайте швейцарского издания.
Кстати, как пишет Nation News, как раз после аварии с Ефремовым медосмотр водителей могут дополнить тестом на хронический алкоголизм. Как известно, Михаил Ефремов давно страдал от пристрастия к алкоголю и не скрывал этого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 00:00
"Готов по-мужски обсудить!": Плющенко вызвал Навального на разговор после его слов о Гном Гномыче
16 июня 2020, 01:00
Турки задолжали русским $2 млрд и платить не собираются - The Wall Street Journal 
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.