"Этот курьер" и Ефремов - "противник Путина": циничный материал о ДТП актёра вышел в Швейцарии

Маркус Акерет (Markus Ackeret) в материале для издания Neue Zürcher Zeitung (Швейцария), пожалуй, стал первым зарубежным автором, прямо использовавшим смертельное ДТП, спровоцированное актёром Михаилом Ефремовым, для отстаивания своей политической повестки. Если раньше журналисты и эксперты за рубежом ограничивались полупрозрачными намёками, то Акерет заявил, что Ефремов, хоть и виновен в убийстве невинного человека, должен быть представлен как жертва. Потому что ранее противостоял "режиму Путина".

Автор материала построил текст таким образом, что сообщения о "тайном заговоре" и жертве Михаиле Ефремове выглядят, как глупость. Мол, не было такого. Хотя в действительности было, и Царьград уже писал о таких гнусных попытках обелить виновника аварии. С другой стороны, репортажи с описанием ДТП Ефремова, где говорится, что за руль он сел пьяным и, вероятно, под наркотиками, - это провокации "государственных СМИ" и "пропагандистов". Таков мир Маркуса Акерета. Российский мир, который он показывает швейцарской публике.

Текст Акерет назвал "ДТП с участием известного актёра в России используется для сведения политических счётов". Автор говорит, что резонансные ДТП с участием медийных персон в России случаются постоянно. Но, мол, именно Михаил Ефремов не стал одним из многих, потому что признал свою вину. Впрочем, тут сложно было не признать. Камеры наблюдения зафиксировали аварию. Самого Ефремова сняли на месте происшествия. Он говорил с людьми и даже заявлял, что денег у него много - пострадавшего вылечит. Не вылечил. Сергей Захаров умер в больнице. И с точки зрения Акерета ситуация выглядела так:

"Только после смерти этот курьер - один из сотен тысяч приехавших из близлежащих областей и издалека в Москву, чтобы обслуживать олицетворяемых Ефремовым представителей среднего и высшего класса, - обрёл имя и биографию".

В завершение Акерет начинает приводить доводы исключительно в пользу того, что Михаил Ефремов, хоть и виновен, но является жертвой обстоятельств. А рассказывающие о его аварии не так, как надо, - это сплошь пропагандисты.

Полная версия материала доступна на сайте швейцарского издания.

Кстати, как пишет Nation News, как раз после аварии с Ефремовым медосмотр водителей могут дополнить тестом на хронический алкоголизм. Как известно, Михаил Ефремов давно страдал от пристрастия к алкоголю и не скрывал этого.