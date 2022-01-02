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"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр
02 января 2022, 08:05 • 123 • Политика
Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла дал свой политический прогноз для России на наступивший 2022 год. Что называется, без купюр. Будет ли большая война с Россией и какой "кактус государство будет есть, пока он как-то сам не закончится"? На эти вопросы даются ответы в публикации "Первого русского".
После жёстких реплик президента России Владимира Путина в предновогоднем телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом и вновь прочерченными для Соединённых Штатов и НАТО "красными линиями" вопрос вероятности большой войны становится всё более актуальным.
Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём прогнозе на 2022 год отвечает на этот вопрос.
Война ни нашим, ни вашим
Эксперт, что называется, без купюр, объясняет, почему большой войны вряд ли стоит ожидать. И тому, по мнению политического консультанта, есть две причины.
Есть и ещё одна причина. Война по типу Второй мировой - страшный сценарий не только для Запада, но и для России. И русская армия как раз нужна для того, чтобы не допустить подобной глобальной войны.
Впрочем, не только этот момент учитывает политический эксперт. Государство не желает действий, которые резко ухудшат материальное положение большей части населения: "Не как во время "экономического кризиса", а резко - как во время войны". Перла уверен: без самой крайней необходимости наше государство на это не пойдёт.
QR-"кактус"
Несколько слов в своём политическом прогнозе Перла уделил внутренней политике нашей страны. Эксперт уверен, что главным фактором в этой сфере останется коронавирус. И 2022-й вряд ли кого-то удивит переменами.
А кризис?
По части прогнозируемого рядом экспертов "кризиса" Перла высказывается весьма скептически. Он уверен, что "никакого настоящего "кризиса" не случится".
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