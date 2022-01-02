Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Главная / Политика

"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр

02 января 2022, 08:05  •  123 • Политика
Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла дал свой политический прогноз для России на наступивший 2022 год. Что называется, без купюр. Будет ли большая война с Россией и какой "кактус государство будет есть, пока он как-то сам не закончится"? На эти вопросы даются ответы в публикации "Первого русского".
После жёстких реплик президента России Владимира Путина в предновогоднем телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом и вновь прочерченными для Соединённых Штатов и НАТО "красными линиями" вопрос вероятности большой войны становится всё более актуальным.
Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём прогнозе на 2022 год отвечает на этот вопрос.
Войны (такой, как мы представляем себе настоящую большую войну) не будет, - уверенно заявляет политический обозреватель "Первого русского". - Она будет грозить, но так и не разразится. Президенты великих держав станут выражать недовольство тем, как их державы проходят многочисленные "переговорные треки", звон готового к бою оружия будет раздаваться почти непрерывно. Но "последний довод королей", скорее всего, не будет пущен в ход.

Война ни нашим, ни вашим

Эксперт, что называется, без купюр, объясняет, почему большой войны вряд ли стоит ожидать. И тому, по мнению политического консультанта, есть две причины.
Во-первых, Запад войны боится. Порог неприемлемого ущерба для них слишком низкий, а убедительного невоенного ответа на русское "наступление" на Украине придумать не может. "Мы введём санкции! Мы разорвём с вами отношения! И дальше что? - задаётся вопросом Андрей Перла. - Именно поэтому RAND прогнозирует войну на Украине в стиле "Россия все разбомбит, не вводя наземные войска, никто ничего не сможет сделать". Именно поэтому провоцировать Россию начать войну будут (потому что уже начали), но очень опасаясь спровоцировать на самом деле.
Есть и ещё одна причина. Война по типу Второй мировой - страшный сценарий не только для Запада, но и для России. И русская армия как раз нужна для того, чтобы не допустить подобной глобальной войны.
ишь бы не было войны" - это важная часть нашей идеологии, - подчёркивает политконсультант. - Локальные победы возможны и нужны, но настоящий Западный фронт лучше бы не пришлось формировать.
Впрочем, не только этот момент учитывает политический эксперт. Государство не желает действий, которые резко ухудшат материальное положение большей части населения: "Не как во время "экономического кризиса", а резко - как во время войны". Перла уверен: без самой крайней необходимости наше государство на это не пойдёт.

QR-"кактус"

Несколько слов в своём политическом прогнозе Перла уделил внутренней политике нашей страны. Эксперт уверен, что главным фактором в этой сфере останется коронавирус. И 2022-й вряд ли кого-то удивит переменами.
И тут Россия будет продолжать двигаться в ту же сторону, что и весь просвещённый мир. Ограничивать, вакцинировать, не получать возможности вернуться к нормальной жизни, накапливать недовольство населения… - прогнозирует политконсультант. - Этот кактус государство будет есть, пока он как-то сам не закончится. Оторваться невозможно.

А кризис?

По части прогнозируемого рядом экспертов "кризиса" Перла высказывается весьма скептически. Он уверен, что "никакого настоящего "кризиса" не случится".
По большому счёту во внутренней политике не изменится ничего, - приходит к выводу эксперт. - И очень долго не изменится. До 2030 года, по самым скромным оценкам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



123
Источник
Похожие новости
01 января 2022, 22:45
Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"
01 января 2022, 22:45
Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего президента России
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
01 января 2022, 22:45
"Смертоносная пятёрка": В США назвали самое страшное оружие России
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя
02 января 2022, 00:30
На Украине заявили о "правах" на четыре региона России
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2022, 22:45
Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"
01 января 2022, 22:45
Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего прези...
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зр...
02 января 2022, 00:30
На Украине заявили о "правах" на четыре региона России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2021, 11:50
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
30 декабря 2021, 08:55
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
26 декабря 2021, 18:00
Песков рассмеялся на вопрос о визите Зеленского
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.