"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр

Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла дал свой политический прогноз для России на наступивший 2022 год. Что называется, без купюр. Будет ли большая война с Россией и какой "кактус государство будет есть, пока он как-то сам не закончится"? На эти вопросы даются ответы в публикации "Первого русского".

После жёстких реплик президента России Владимира Путина в предновогоднем телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом и вновь прочерченными для Соединённых Штатов и НАТО "красными линиями" вопрос вероятности большой войны становится всё более актуальным.

Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла в своём прогнозе на 2022 год отвечает на этот вопрос.

Войны (такой, как мы представляем себе настоящую большую войну) не будет, - уверенно заявляет политический обозреватель "Первого русского". - Она будет грозить, но так и не разразится. Президенты великих держав станут выражать недовольство тем, как их державы проходят многочисленные "переговорные треки", звон готового к бою оружия будет раздаваться почти непрерывно. Но "последний довод королей", скорее всего, не будет пущен в ход.

Война ни нашим, ни вашим

Эксперт, что называется, без купюр, объясняет, почему большой войны вряд ли стоит ожидать. И тому, по мнению политического консультанта, есть две причины.

Во-первых, З апад войны боится. По рог неприемлемого ущерба для них слишком низкий, а убедительного невоенного ответа на русское "наступление" на У краине придумать не может. "Мы введём санкции! Мы разорвём с вами отношения! И дальше что? - задаётся вопросом Андрей Перла. - Именно поэтому RAND прогнозирует войну на Украине в стиле "Россия все разбомбит, не вводя наземные войска, никто ничего не сможет сделать". Именно поэтому провоцировать Россию начать войну будут ( потому что уже начали ), но очень опасаясь спровоцировать на самом деле.

Есть и ещё одна причина. Война по типу Второй мировой - страшный сценарий не только для Запада, но и для России. И русская армия как раз нужна для того, чтобы не допустить подобной глобальной войны.

"Л ишь бы не было войны" - это важная часть нашей идеологии, - подчёркивает политконсультант. - Локальные победы возможны и нужны, но настоящий Западный фронт лучше бы не пришлось формировать.

Впрочем, не только этот момент учитывает политический эксперт. Государство не желает действий, которые резко ухудшат материальное положение больш ей части населения: "Не как во время "экономического кризиса", а резко - как во время войны". Перла уверен: без самой крайней необходимост и наше государство на это не пойдёт.

QR-"кактус"

Несколько слов в своём политическом прогнозе Перла уделил внутренней политике нашей страны. Эксперт уверен, что г лавным фактором в этой сфере останется коронавирус. И 2022-й вряд ли кого-то удивит переменами.

И тут Россия будет продолжать двигаться в ту же сторону, что и весь просвещённый мир. Ограничивать, вакцинировать, не получать возможности вернуться к нормальной жизни, накапливать недовольство населения… - прогнозирует политконсультант. - Этот кактус государство будет есть, пока он как-то сам не закончится. Оторваться невозможно.

А кризис?

По части прогнозируемого рядом экспертов "кризиса" Перла высказывается весьма скептически. Он уверен, что " никакого настоящего "кризиса" не случится".