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"Этот документ - просто бред": Администрация Трампа пытается помешать введению "санкций из ада" против России
20 декабря 2019, 22:24 • 98 • В мире
Несмотря на то что Дональд Трамп заявил недавно, что действует против России "намного жёстче, чем Обама", представители его администрации пытаются активно противодействовать законопроекту, получившему название "санкции из ада" против России. "Этот документ - просто бред", - уверяют они.
Напомним, речь идёт о законопроекте, предложенном сенатором Линдси Грэмом, обычно выступающим в качестве активного сторонника Белого дома. Однако именно он представил в начале года законопроект, призванный "наказать" российских граждан и компании за то, что Кремль "нацелился на Украину, вмешивался в выборы 2016 года в США, развил бурную деятельность в Сирии, а также "нападает" на диссидентов"
Сам сенатор Грэм свой законопроект "Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля", назвал "санкциями из ада", признав, что предложенный им документ носит очень "агрессивный характер". Со своей стороны, сторонники президента Трампа считают, что "этот документ - просто бред".
Об активной "борьбе сторонников Трампа" против введения нового пакета санкций сообщает издание The Daily Beast, по данным которого представитель Госдепартамента обратился к главе сената с 22-страничным письмом, в котором поясняет, что указанный законопроект должен претерпеть "тонну изменений", прежде чем начать действовать.
Представитель Госдепартамента убеждён в том, что в существующем виде закон "навредит европейским союзникам Америки, потенциально разрушая трансатлантическую поддержку нынешних санкций США в отношении России", а под его ударом окажутся глобальные энергетические, сырьевые, финансовые и прочие рынки, а также почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией, включая американские банки".
Между тем официальный представитель Госдепартамента не стал комментировать это письмо, заявив, что "администрация полностью разделяет цели сдерживания и противодействия вредоносному влиянию и агрессии со стороны России".
Напомним, Торговая палата США и Американский институт нефти опасаются, что американский бизнес попадёт под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России, пишет Bloomberg. Дело в том, что эти учреждения независимо друг от друга написали в комитет по иностранным делам сената США. Если кратко, Торговая палата высказала просьбу пересмотреть соответствующий законопроект и доработать его. А институт, отмечает издание, пошёл ещё дальше и выдвинул призыв голосовать против документа.
Новые санкции ЕС ранее также прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. По его словам, к ним надо относиться спокойно, передает телеканал "360".
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