"Этот документ - просто бред": Администрация Трампа пытается помешать введению "санкций из ада" против России

Напомним, речь идёт о законопроекте, предложенном сенатором Линдси Грэмом, обычно выступающим в качестве активного сторонника Белого дома. Однако именно он представил в начале года законопроект, призванный "наказать" российских граждан и компании за то, что Кремль "нацелился на Украину, вмешивался в выборы 2016 года в США, развил бурную деятельность в Сирии, а также "нападает" на диссидентов"

Сам сенатор Грэм свой законопроект "Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля", назвал "санкциями из ада", признав, что предложенный им документ носит очень "агрессивный характер". Со своей стороны, сторонники президента Трампа считают, что "этот документ - просто бред".

Об активной "борьбе сторонников Трампа" против введения нового пакета санкций сообщает издание The Daily Beast, по данным которого представитель Госдепартамента обратился к главе сената с 22-страничным письмом, в котором поясняет, что указанный законопроект должен претерпеть "тонну изменений", прежде чем начать действовать.

Представитель Госдепартамента убеждён в том, что в существующем виде закон "навредит европейским союзникам Америки, потенциально разрушая трансатлантическую поддержку нынешних санкций США в отношении России", а под его ударом окажутся глобальные энергетические, сырьевые, финансовые и прочие рынки, а также почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией, включая американские банки".

Между тем официальный представитель Госдепартамента не стал комментировать это письмо, заявив, что "администрация полностью разделяет цели сдерживания и противодействия вредоносному влиянию и агрессии со стороны России".

Напомним, Торговая палата США и Американский институт нефти опасаются, что американский бизнес попадёт под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России, пишет Bloomberg. Дело в том, что эти учреждения независимо друг от друга написали в комитет по иностранным делам сената США. Если кратко, Торговая палата высказала просьбу пересмотреть соответствующий законопроект и доработать его. А институт, отмечает издание, пошёл ещё дальше и выдвинул призыв голосовать против документа.

Новые санкции ЕС ранее также прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. По его словам, к ним надо относиться спокойно, передает телеканал "360".