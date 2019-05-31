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"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира

31 мая 2019, 06:54  •  9 • В мире
Президент России Владимир Путин отметил важность развития в России технологий искусственного интеллекта, что, по его словам, позволит России стать "властелином мира". Его заявления на Западе вызвали настороженность. Среди иностранных интернет-пользователей в сообщениях читается чуть ли не ужас. "Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее", - пишут в Сети пользователи из Южной Америки.
На недавно прошедшем совещании по технологиям в области искусственного интеллекта глава России Владимир Путин подчеркнул особую важность развития этой сферы науки в нашей стране. Президент отметил: "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира".
Данное заявление наделало в сети Facebook немало шума среди жителей Южной Америки.
Некоторые посчитали, что российского президента следует остерегаться после таких заявлений.
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее", - пишет пользователь из Гондураса под ником Hary Jiménez.
"С каждым днем он становится все безумнее", - решил прикрыться за грубостью некий Paúl Watson из Никарагуа.
"Он хочет быть властелином всего мира!" – восклицает пользователь из Аргентины Diego Alcaraz.
Некоторые, впрочем, не разделяют опасений из-за России.
"Надеюсь, что когда-нибудь Россия покончит с этими жалкими", - отметил пользователь из Перу Alejo Caro Mas, очевидно, имея в виду конкурентов России.

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