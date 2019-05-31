"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира

На недавно прошедшем совещании по технологиям в области искусственного интеллекта глава России Владимир Путин подчеркнул особую важность развития этой сферы науки в нашей стране. Президент отметил: "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира".

Данное заявление наделало в сети Facebook немало шума среди жителей Южной Америки.

Некоторые посчитали, что российского президента следует остерегаться после таких заявлений.

"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее", - пишет пользователь из Гондураса под ником Hary Jiménez.

"С каждым днем он становится все безумнее", - решил прикрыться за грубостью некий Paúl Watson из Никарагуа.

"Он хочет быть властелином всего мира!" – восклицает пользователь из Аргентины Diego Alcaraz.

Некоторые, впрочем, не разделяют опасений из-за России.

"Надеюсь, что когда-нибудь Россия покончит с этими жалкими", - отметил пользователь из Перу Alejo Caro Mas, очевидно, имея в виду конкурентов России.