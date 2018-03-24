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"Этот человек больше не рукопожатный": Михеев описал политическое будущее Савченко

24 марта 2018, 02:39  •  87 • Политика
Сейчас, полагает обозреватель телеканала Царьграда Сергей Михеев, история народного депутата Надежды Савченко очень начинает напоминать карьеру другого известного украинского политика - Юлии Тимошенко.
История, происходящая с народным депутатом Надеждой Савченко, очень невыгодно характеризует современное украинское общество и современный украинский политикум. Такую позицию обозреватель Царьграда Сергей Михеев озвучил сегодня в эфире своей передачи "Итоги недели".
"Вчера вы на нее молились. Сегодня - никто даже особо не вышел ее поддержать. Заметьте, что с вами происходит. Для вас нет ничего святого даже в том маленьком мирке, который вы себе выстроили. Для вас достаточно сказать "этот человек больше не рукопожатный", выдумать про него любую сказку, и вы тут же его предаете. Моментально и в мгновение ока она уже вам не нужна, и она - израсходованный материал. На мой взгляд, это очень негативный симптом глубокой болезни всего украинского общества. У него нет никаких принципов. Надо слить Надю Савченко, ее слили. Надо было за нее голосовать - за нее голосовали", - заявил Сергей Михеев.
Взлет и наблюдаемое теперь падение народного депутата Надежды Савченко - яркий пример той "фальшивки, которая сегодня зовется украинской государственностью", резюмирует политолог. Тем не менее, считает он, это не значит, что история Савченко - и даже активная карьера в украинской политике - уже закончилась.
"В принципе, она очень хороший материал для любой политической кампании. Я не исключаю, что нынешняя украинская власть делает технологическую ошибку, аналогичную той, которую Янукович когда-то сделал с Тимошенко. Тимошенко ведь сама сходила с политической сцены и выходила в тираж. Ее звезда закатывалась. А Янукович взял и посадил ее по политической статье, продлив ее политическую же жизнь и позволив устроить целый спектакль", - поясняет Михеев.
Аналогичное вознесение к верхам украинской политики из заключения вполне еще может приключиться и с Савченко.
"Савченко, конечно, фигура поменьше Тимошенко, даже по украинским меркам. Но она выгодно отличается от последней тем, что, по крайней мере, внешне не врет. Я думаю, что это может подкупить очень большое количество людей", - подводит итог Сергей Михеев.
Подробнее с позицией Сергея Михеева по данному вопросу вы можете ознакомиться в сегодняшнем эфире "Итогов недели".

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