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"Этот человек больше не рукопожатный": Михеев описал политическое будущее Савченко
24 марта 2018, 02:39 • 87 • Политика
Сейчас, полагает обозреватель телеканала Царьграда Сергей Михеев, история народного депутата Надежды Савченко очень начинает напоминать карьеру другого известного украинского политика - Юлии Тимошенко.
История, происходящая с народным депутатом Надеждой Савченко, очень невыгодно характеризует современное украинское общество и современный украинский политикум. Такую позицию обозреватель Царьграда Сергей Михеев озвучил сегодня в эфире своей передачи "Итоги недели".
Взлет и наблюдаемое теперь падение народного депутата Надежды Савченко - яркий пример той "фальшивки, которая сегодня зовется украинской государственностью", резюмирует политолог. Тем не менее, считает он, это не значит, что история Савченко - и даже активная карьера в украинской политике - уже закончилась.
Аналогичное вознесение к верхам украинской политики из заключения вполне еще может приключиться и с Савченко.
Подробнее с позицией Сергея Михеева по данному вопросу вы можете ознакомиться в сегодняшнем эфире "Итогов недели".
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