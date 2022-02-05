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"Этого ждёт мировое сообщество": В Госдепе оценили отношения России и Китая

05 февраля 2022, 03:45  •  69 • Политика
Отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина позволяют рассчитывать, что председатель КНР сможет повлиять на президента России в вопросе разрешения кризиса вокруг Украины, считают в американском Госдепе.
В пятницу, 4 февраля, высокопоставленный чиновник из Госдепартамента США высказался относительно встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк, курирующий Восточноазиатский регион, заявил, что контакты глав России и Китая, как и содержание их совместного заявления, демонстрируют всему миру стремление этих двух стран к сближению. По его словам, Москва и Пекин придерживаются такого подхода "на протяжении некоторого времени".
Также упомянутый чиновник Госдепа выразил мнение, что Си Цзиньпин способен повлиять на Владимира Путина, чтобы тот склонился к урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины на дипломатическом уровне, что, в свою очередь, привело бы к деэскалации.
"Это именно то, чего мировое сообщество ждёт от ответственных стран", - сказал Критенбринк в ходе специального брифинга для прессы.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина длились около трёх часов. По их итогам подписано несколько важных соглашений, причём не только на уровне правительств, но и коммерческих. Оба лидера в своих словах заявили о небывалом уровне, на котором на сегодняшний день находятся отношения между Россией и Китаем.

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