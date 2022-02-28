Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
Главная / Политика

"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского

28 февраля 2022, 08:30  •  694 • Политика
Нардеп Верховной рады Илья Кива раскрыл информацию о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что тот знал заранее о начале спецоперации России. "И люди гибнут, - разоблачил план Киева парламентарий. - Этого вам не показывают по телевизору".
"Много говорят о (президенте Украины Владимире) Зеленском, который толкает людей на верную смерть. Героизм - это не толкание людей на смерть, рассчитываясь их жизнями, - об этом в своём Telegram-канале начистоту высказался нардеп Верховной рады Илья Кива. - А это спасать, защищать".
Парламентарий обратил внимание на то, что украинские власти отдают приказы, "понимая прекрасно о патовости сложившейся ситуации". Нардеп обвинил Зеленского в сознательном уничтожении народа Украины.
"И люди гибнут, - заявил Кива. - Этого вам не показывают по телевизору, не показывают в информационном поле, потому что им нужно как можно больше забрать жизней, как можно больше пустить крови, как можно больше пропитать ненавистью по отношению друг к другу".
Президента Украины нардеп в открытую называет "преступником". В качестве доказательства он приводит тот факт, что президент Украины "знал и о начале военной операции (военной спецоперации России) заранее, но не использовал возможность переговоров". И не просто не предпринял никаких шагов для мирного урегулирования ситуации, но даже "наоборот, ввёл военное положение, толкнув людей на верную смерть".
Кива не сомневается, что "за эти преступления рано или поздно им (украинским властям) придётся отвечать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


694
Источник
Похожие новости
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни
28 февраля 2022, 00:55
Переговоры России и Украины так и не начались. Причину назвал белорусский политолог
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
28 февраля 2022, 00:55
Нефтяные гиганты ЕС отреагировали на украинские события. И перешли к действиям
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на ...
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к но...
28 февраля 2022, 00:55
Переговоры России и Украины так и не начались. Причину назвал белорусский политолог
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.