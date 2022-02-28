"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского

Нардеп Верховной рады Илья Кива раскрыл информацию о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что тот знал заранее о начале спецоперации России. "И люди гибнут, - разоблачил план Киева парламентарий. - Этого вам не показывают по телевизору".

"Много говорят о (президенте Украины Владимире) Зеленском, который толкает людей на верную смерть. Героизм - это не толкание людей на смерть, рассчитываясь их жизнями, - об этом в своём Telegram-канале начистоту высказался нардеп Верховной рады Илья Кива. - А это спасать, защищать".

Парламентарий обратил внимание на то, что украинские власти отдают приказы, "понимая прекрасно о патовости сложившейся ситуации". Нардеп обвинил Зеленского в сознательном уничтожении народа Украины.

"И люди гибнут, - заявил Кива. - Этого вам не показывают по телевизору, не показывают в информационном поле, потому что им нужно как можно больше забрать жизней, как можно больше пустить крови, как можно больше пропитать ненавистью по отношению друг к другу".

Президента Украины нардеп в открытую называет "преступником". В качестве доказательства он приводит тот факт, что президент Украины "знал и о начале военной операции (военной спецоперации России) заранее, но не использовал возможность переговоров". И не просто не предпринял никаких шагов для мирного урегулирования ситуации, но даже "наоборот, ввёл военное положение, толкнув людей на верную смерть".

Кива не сомневается, что "за эти преступления рано или поздно им (украинским властям) придётся отвечать".