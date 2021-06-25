"Этого просто не было": В Пентагоне назвали "дезинформацией" русских стрельбу по курсу эсминца

В Пентагоне инцидент с британским эсминцем около Крыма назвали "дезинформацией".

Сообщения Минобороны России о предупредительной стрельбе пограничников по курсу движения нарушившего границы британского эсминца Defender у берегв Крыма являются "примером дезинформации", заявили в Пентагоне.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в четверг на регулярном брифинге, партнеры в Великобритании "открыто заявили о том, что никаких предупредительных выстрелов не было".

Представитель Пентагона назвал заявления официальных лиц России в связи с инцидентом "дезинформацией очередным примером стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего". Об этом сообщает ТАСС.

"Этого просто не было", - подчеркнули в Пентагоне.

Как сообщал Царьград, в четверг ФСБ России показало видео с предупредительной стрельбой пораничного катера по курсу английского эсминца.