"Этого не сделано до сих пор": Путин поставил неуд за "космическую" ошибку

Президент России Владимир Путин поставил правительству неуд за "космическую" ошибку. Кабмин должен был до конца лета подготовить план мероприятий по работе в космической сфере. "Этого не сделано до сих пор", - подчеркнул глава государства.

Об этом Путин заявил во время видеоконференции с кабмином по вопросу развития космической отрасли. Он напомнил, что правительство должно было до 30 августа утвердить комплекс космических мероприятий и предусмотреть финансирование для него.

Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом,

- отметил президент.

Путин попросил членов правительства объяснить, почему срываются сроки.

Напомним, что предыдущее совещание с правительством по развитию космонавтики состоялось в апреле. Тогда чиновники зафиксировали основные задачи в области покорения космоса, рассчитанные до 2030 года, и взяли на себя обязательства подготовить до конца лета план мероприятий, которые позволят эти задачи решить. Впрочем, нельзя сказать, что правительство не успело ничего. Оно утвердило программу по развитию русской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.