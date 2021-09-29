Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
Главная / Политика

"Этого не сделано до сих пор": Путин поставил неуд за "космическую" ошибку

29 сентября 2021, 23:05  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил правительству неуд за "космическую" ошибку. Кабмин должен был до конца лета подготовить план мероприятий по работе в космической сфере. "Этого не сделано до сих пор", - подчеркнул глава государства.
Об этом Путин заявил во время видеоконференции с кабмином по вопросу развития космической отрасли. Он напомнил, что правительство должно было до 30 августа утвердить комплекс космических мероприятий и предусмотреть финансирование для него.
Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом,
- отметил президент.
Путин попросил членов правительства объяснить, почему срываются сроки.
Напомним, что предыдущее совещание с правительством по развитию космонавтики состоялось в апреле. Тогда чиновники зафиксировали основные задачи в области покорения космоса, рассчитанные до 2030 года, и взяли на себя обязательства подготовить до конца лета план мероприятий, которые позволят эти задачи решить. Впрочем, нельзя сказать, что правительство не успело ничего. Оно утвердило программу по развитию русской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы война"
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"
29 сентября 2021, 17:35
Депутат Рады устроил пакость президенту Венгрии
29 сентября 2021, 17:35
Политолог в эфире озвучил две причины возможного раздела Украины
29 сентября 2021, 10:15
Как Меркель "поимела" Украину: эксперт с телеэкрана рассказал об истинных отношениях Киева с западными партнерами
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 09:20
Зеленский наказал США за высокомерие на миллиарды долларов
29 сентября 2021, 02:00
Оформилась беженкой и лоббирует интересы мигрантов. ФСБ это надоело (Руслан Осташко)
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 04:45
В Белом доме объяснили, почему вывели войска из Афганистана: "Иначе была бы войн...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2021, 23:35
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
27 сентября 2021, 01:25
Европейский суд по правам человека против России
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
26 сентября 2021, 00:40
"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
28 сентября 2021, 13:10
"Мёртвые тела тайком перебрасывают": В миграционном скандале всплыли казни и извращения
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.