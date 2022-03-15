"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео

Народный депутат Верховной рады Илья Кива показал запрещённое на Украине видео. "Этого вам не расскажут украинские СМИ, геращенки и арестовичи", - предупредил он.

В своём Telegram-канале Кива выложил видео с брифинга официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, который сообщил о том, что силами русской армии под полный контроль взята вся Херсонская область.

Конашенков также поставил в известность о прорыве обороны украинских националистов силами войск Донецкой народной республики. Защитники Донбасса, продолжая наступательные действия, взяли под контроль населённый пункт Пантелеймоновка и вышли на рубеж Верхнеторецкое - Новосёловка-2.

В общей сложности за минувшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России было сбито 16 воздушных целей, в том числе по одному самолёту Су-24 и Су-25 ВВС Украины, а также один вертолёт Ми-8 и аж 13 украинских беспилотников, включая 6 БПЛА "Байрактар ТБ-2". Также были поражены 163 военных объекта Украины, среди которых в том числе пункты управления, узлы связи, реактивные установки, радиолокационные станции разведки и другое.

Илья Кива отметил, что показывает это видео для "понимания и оценки действительности". По его словам, русская армия - "это каток, и она выполнит поставленную задачу".

"А украинский самолёт-призрак так и останется призраком в воспалённых умах…" - подытожил он.

Добавим, что украинские СМИ и даже Минобороны страны продолжают жить в своём мире, где каждый день "уничтожают" тысячи русских, сотни берут в плен и забирают всю технику. Однако со здравым смыслом и реальностью это никак не связано. Официальные отчёты Минобороны России там предпочитают игнорировать.