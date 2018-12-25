"Этого не произойдёт, пока у нас не будет стены": Трамп сообщил, как долго продлится шатдаун

Американские госучреждения отправились на рождественские каникулы, но рискуют с них не вернуться. Из-за недостатка финансирования четверть правительства не может работать. Когда закончится шатдаун, неизвестно."Я могу сказать, что этого не произойдёт до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как бы они его ни называли", - заявил непреклонный президент Трамп.

В США начались рождественские каникула, на которые отправились и государственные учреждения. Между тем неизвестно, вернуться ли они к работе после праздников. С 22 декабря в Соединённых Штатах действует частичный шатдаун.

Белый дом требовал от законодателей 5,7 миллиарда долларов на строительство заграждений, тем не менее в итоге он может согласиться на меньшую сумму.

Из-за разногласий между Белым домом и конгрессом по формированию бюджета, связанного с расходами на строительство стены на границе с Мексикой, прекращено финансирование ряда госорганов, в связи с чем они прекратили работу. Эксперты уже заявили, что до начала января 2019 года ситуация едва ли изменится.

Своё мнение на этот счёт высказал и президент США Дональд Трамп: правительство не заработает, пока демократы на проголосуют за строительство стены.

"Я не могу вам сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдёт до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как бы они его ни называли", - цитирует Трампа Associated Press.

По словам американского лидера, только путём этого барьера можно будет остановить нелегальный оборот наркотиков и незаконную миграцию.

Напомним, 24 декабря Дональд Трамп написал в своём Twitter, что в одиночестве ждёт, когда демократы придут к нему в Белый дом, чтобы заключить соглашение по национальным границам. К этому, возможно, желая снискать жалость и понимание со стороны своих подписчиков, он прибавил: "Бедный я".