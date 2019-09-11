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"Этого не может быть": Шумахер очнулся после шести лет комы - Le Parisien
11 сентября 2019, 14:39 • 267 • В мире
Легендарный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, как пишет издание Le Parisien, очнулся после шести лет, проведенных в коме. Интернет-пользователи эмоций не сдержали. "Этого не может быть", - искренне удивляются комментаторы.
"Могу вас заверить, что он в сознании", - заявил не указанный источник из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду изданию Le Parisien.
Именно в этой больнице после страшной травмы лежал легендарный гонщик семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер. И вот теперь сообщается, что прославленный пилот "Формулы" очнулся, вышел из состояния комы, в которой провел почти шесть лет.
Но подробностей о том, в каком он состоянии сейчас, не уточняется. Отмечается, что возвратить автогонщика к жизни могла клеточная терапия.
"Несмотря на все деньги, есть одна вещь, которую нельзя купить. Это здоровье!" - отреагировал на новость Anthypocrite.
В соцсетях же интернет-пользователи не сдерживали эмоций и искренне удивлялись новости о Шумахере. "Этого не может быть", - искренне писали комментаторы к публикации.
Напомним, уже после завершения карьеры автогонщика, в конце 2013 года, в результате несчастного случая Шумахер получил тяжёлую травму головы. Он неудачно съехал на горнолыжной трассе курорта Мерибель во Французских Альпах: споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. Если бы не шлем, пилот погиб бы на месте.
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