"Этого дурака охрана до лифта провожает": На доме перепуганного Габунии повесили табличку про "злого петушару"

У дома Габунии побывали журналисты "Комсомолки", которые выяснили любопытные подробности о ведущем телеканала "Рустави 2" - кстати, тоже весьма скандальной и антироссийской направленности. Оказалось, что до поры до времени Габуния был тихоней, воспитывался в интеллигентной семье. А потом, по словам соседей, его "понесло".

За время своей работы на ТВ он не раз позволял себе сомнительные высказывания. Как рассказал мужчина по имени Ваха, живущий по соседству с родителями Габунии (сам он живёт в той же многоэтажке, но двумя этажами ниже), мать ведущего Джульетта давно не выходит из дома, редко появляется только отец. "Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть", - отмечает Ваха, добавляя, что на контакт с местными и Габуния-старший давно не идёт.

При этом не раз к дому приходили посторонние, желающие поквитаться с телеведущим за его выходки. Поэтому он нанял себе секьюрити. "Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", - говорят соседи.

А после недавней выходки, когда Габуния в прямом эфире грязно обматерил Владимира Путина, на его дом неизвестные повесили табличку. Надпись "В этом доме гнездится злой петушара Георгий" появилась через несколько часов после скандального эфира и провисела пару дней, прежде чем её удалось снять.

После этого Габунию у дома вообще не видят. Соседи предполагают, что он очень напуган, несмотря на наличие телохранителей, и, вероятно, пережидает бурю в другом месте.

Любопытно, что соседи также часто видели у дома гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамию. "Постоянно он тут бывал. Вечером приезжал, и они по 2-3 часа сидели в машине. Зачем? Странно это всё, на работе, что ли, не наобщались? Говорят, они - "парочка". Но я свечку не держал", - говорит местный житель.