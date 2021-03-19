"Это звоночек": Жириновский назвал явный признак грядущей войны с США

Российский политик Владимир Жириновский назвал явный признак грядущей войны с США. По словам лидера ЛДПР, приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву - "это звоночек американцам".

По мнению политика, на дипломатическом языке это может означать приближение вооружённого конфликта.

Ранее Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ российский лидер пожелал самому старому президенту США здоровья, а позднее предложил провести открытый диалог в прямом эфире. При этом Путин призвал не откладывать это дело в долгий ящик и сделать всё в ближайшие несколько дней. Также Москва вызвала обратно посла России в США Анатолия Антонова. По словам официального представителя МИД РФ, речь идёт о неких консультациях.

По словам Жириновского, это путь к дальнейшему более ускоренному обострению, к высшей фазе.

"Следующая стадия - отзыв посла", - сказал он в интервью изданию Regnum.

"Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война, - это практика", - напомнил Жириновский, отметив, что "это намёк, это звоночек для американцев".

"А в следующий раз отзовём посла и вашего выгоним", - пригрозил он.