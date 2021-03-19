Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

"Это звоночек": Жириновский назвал явный признак грядущей войны с США

19 марта 2021, 09:05  •  298 • Политика
Российский политик Владимир Жириновский назвал явный признак грядущей войны с США. По словам лидера ЛДПР, приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву - "это звоночек американцам".
По мнению политика, на дипломатическом языке это может означать приближение вооружённого конфликта.
Ранее Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ российский лидер пожелал самому старому президенту США здоровья, а позднее предложил провести открытый диалог в прямом эфире. При этом Путин призвал не откладывать это дело в долгий ящик и сделать всё в ближайшие несколько дней. Также Москва вызвала обратно посла России в США Анатолия Антонова. По словам официального представителя МИД РФ, речь идёт о неких консультациях.
По словам Жириновского, это путь к дальнейшему более ускоренному обострению, к высшей фазе.
"Следующая стадия - отзыв посла", - сказал он в интервью изданию Regnum.
"Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война, - это практика", - напомнил Жириновский, отметив, что "это намёк, это звоночек для американцев".
"А в следующий раз отзовём посла и вашего выгоним", - пригрозил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



298
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 01:45
"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о Путине
19 марта 2021, 03:35
Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 01:45
"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.