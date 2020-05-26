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"Это же Путин, это не мы": Кикабидзе пожаловался на русские танки

26 мая 2020, 14:55  •  167 • Политика
Вахтанг Кикабидзе в эфире украинского журналиста Дмитрия Гордона пожаловался на русские танки. А теперь, по его словам, многие города России его приглашают на гастроли, но он не приедет. "Это же Путин, это не мы", - якобы уговаривают его жители нашей страны.
Певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в интервью Дмитрию Гордону рассказал о том, что его часто приглашают в российские города на гастроли и даже уговаривают.
"Это же Путин, это не мы", - по его словам, именно так говорят в России.
Он отметил, что "нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить".
"Я имею в виду политику", - уточнил Кикабидзе.
"Если к тебе вошёл танк с каким-то флагом - в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться", - сказал он.
В свою очередь Гордон восхитился им.
"Я вас люблю за то, что вы настоящий мужчина. Какая редкость: вы сказали "они вошли на мою территорию, они отняли у моей страны территорию, ноги моей там не будет". Сказали в 2008 году, отказались от ордена, который дали к юбилею, все эти годы вас Россия бы щедро кормила, но вы сказали, и всё - нет вас там", - отметил он.

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