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"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
16 июля 2020, 02:00 • 58 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко возмутился запредельным количеством американских дипломатов в посольстве США в Ереване. "Это же полный альбац, товарищи!" - негодует специалист.
В посольстве США в Ереване трудятся несколько тысяч американских дипломатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Специалист задаётся справедливым вопросом, что такое количество американских дипломатов делает в столице Армении. Военный эксперт отмечает, что может понять наличие ста, максимум трёхсот дипломатов. Но несколько тысяч - это явный перебор.
Напомним, что Армения и Азербайджан приковали к себе всеобщее внимание после обострения отношений между странами, случившееся 12 июля после инцидента на границе. Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале боестолкновения.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
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