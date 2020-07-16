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"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване

16 июля 2020, 02:00  •  58 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко возмутился запредельным количеством американских дипломатов в посольстве США в Ереване. "Это же полный альбац, товарищи!" - негодует специалист.
В посольстве США в Ереване трудятся несколько тысяч американских дипломатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Специалист задаётся справедливым вопросом, что такое количество американских дипломатов делает в столице Армении. Военный эксперт отмечает, что может понять наличие ста, максимум трёхсот дипломатов. Но несколько тысяч - это явный перебор.
"Несколько тысяч - это же полный альбац, товарищи!" - пишет Игорь Коротченко в Twitter.
"Интересно, эта численность дипломатов симметрична или нет. В противном случае это напоминает Украину. В этой стране-колонии дипломатов тоже более чем достаточно. И если это так, то Армения стоит на пути к ухудшению отношений с Россией по "всем фронтам", - добавляет Суровый патриот @3lsvx3.
"Несколько тысяч американских "дипломатов" легко могут захватить телецентр, связь, аэропорт и пр. - это мягкое вторжение в суверенную страну", - отмечает Стороженко Тамара @tomastorozhenko.
Напомним, что Армения и Азербайджан приковали к себе всеобщее внимание после обострения отношений между странами, случившееся 12 июля после инцидента на границе. Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале боестолкновения.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko

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