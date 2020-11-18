"Это же не кино, это трагедия": Путин рассказал, кто определит статус Нагорного Карабаха

По словам Путина, он считает, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибло больше людей, чем озвученные 4000 человек.

"Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - заявил российский лидер в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он признал, что проблема со статусом Нагорного Карабаха сохраняется. Пока она остаётся неурегулированным, а Россия только сохраняет статус-кво.

Путин уверен, что эту проблему предстоит решить будущим руководителям, будущим участникам карабахского процесса.