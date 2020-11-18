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"Это же не кино, это трагедия": Путин рассказал, кто определит статус Нагорного Карабаха
18 ноября 2020, 01:00 • 93 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 4000 человек погибли во время конфликта в Нагорном Карабахе. Российский лидер подчеркнул, что это "не кино, это трагедия", поэтому главное, что кровопролитие остановлено. Глава государства также рассказал, кто должен определять статус Нагорного Карабаха.
По словам Путина, он считает, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибло больше людей, чем озвученные 4000 человек.
"Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - заявил российский лидер в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он признал, что проблема со статусом Нагорного Карабаха сохраняется. Пока она остаётся неурегулированным, а Россия только сохраняет статус-кво.
Путин уверен, что эту проблему предстоит решить будущим руководителям, будущим участникам карабахского процесса.
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