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"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта

01 августа 2021, 03:25  •  90 • Политика
Журналист New York Times Ротенберг защитил русских спортсменов и их флаг на Олимпиаде в Токио, пока "Радио Свобода"* перекручивала факты. "Это же надо так выкрутить!" - возмутились в Сети.
Американский обозреватель издания New York Times Бен Ротенберг резко отказался убрать флаг России из своей публикации в Twitter после требования одного из читателей. Зато его коллеги из "Радио Свобода"* превзошли сами себя на ниве передёргивания.
Ротенберг опубликовал в соцсети результаты олимпийского турнира по теннису, сопроводив сообщение для наглядности флагами участников и победителей соревнований. А в ответ на требование убрать флаги России ответил всем недовольным, что он не обязан исполнять запреты Международного олимпийского комитета (МОК).
Я не МОК. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия,
- написал американский журналист, показав тем самым пример правильного спорта без политики.
В свою очередь "Радио Свобода"* постаралась как можно сильнее унизить русских спортсменов на Олимпиаде в Токио, и, конечно, приплести к этому президента России Владимира Путина. Последней мишенью для нападок стали русские дзюдоисты.
Дзюдоисты из России впервые без наград на Олимпиаде при президенте Путине,
- гласит заголовок "Радио Свобода"*.
Заголовки американской помойки. Это же надо так выкрутить!
- комментирует в Twitter Радио Стыдоба @RadioStydoba.
Напомним, что в травле русских спортсменов участвуют не только западные СМИ, но представители WADA, а также американские атлеты. Так, американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно видеть победы России.
* "Радио Свобода" - включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Поддерживаете? pic.twitter.com/lUSTmPMuOo
— Вежливые Люди (@vegchelovek) July 31, 2021

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