"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта

Журналист New York Times Ротенберг защитил русских спортсменов и их флаг на Олимпиаде в Токио, пока "Радио Свобода"* перекручивала факты. "Это же надо так выкрутить!" - возмутились в Сети.

Американский обозреватель издания New York Times Бен Ротенберг резко отказался убрать флаг России из своей публикации в Twitter после требования одного из читателей. Зато его коллеги из "Радио Свобода"* превзошли сами себя на ниве передёргивания.

Ротенберг опубликовал в соцсети результаты олимпийского турнира по теннису, сопроводив сообщение для наглядности флагами участников и победителей соревнований. А в ответ на требование убрать флаги России ответил всем недовольным, что он не обязан исполнять запреты Международного олимпийского комитета (МОК).

Я не МОК. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия,

- написал американский журналист, показав тем самым пример правильного спорта без политики.

В свою очередь "Радио Свобода"* постаралась как можно сильнее унизить русских спортсменов на Олимпиаде в Токио, и, конечно, приплести к этому президента России Владимира Путина. Последней мишенью для нападок стали русские дзюдоисты.

Дзюдоисты из России впервые без наград на Олимпиаде при президенте Путине,

- гласит заголовок "Радио Свобода"*.

Заголовки американской помойки. Это же надо так выкрутить!

- комментирует в Twitter Радио Стыдоба @RadioStydoba.

Напомним, что в травле русских спортсменов участвуют не только западные СМИ, но представители WADA, а также американские атлеты. Так, американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно видеть победы России.

* "Радио Свобода" - включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.