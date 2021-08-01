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"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
01 августа 2021, 03:25 • 90 • Политика
Журналист New York Times Ротенберг защитил русских спортсменов и их флаг на Олимпиаде в Токио, пока "Радио Свобода"* перекручивала факты. "Это же надо так выкрутить!" - возмутились в Сети.
Американский обозреватель издания New York Times Бен Ротенберг резко отказался убрать флаг России из своей публикации в Twitter после требования одного из читателей. Зато его коллеги из "Радио Свобода"* превзошли сами себя на ниве передёргивания.
Ротенберг опубликовал в соцсети результаты олимпийского турнира по теннису, сопроводив сообщение для наглядности флагами участников и победителей соревнований. А в ответ на требование убрать флаги России ответил всем недовольным, что он не обязан исполнять запреты Международного олимпийского комитета (МОК).
- написал американский журналист, показав тем самым пример правильного спорта без политики.
В свою очередь "Радио Свобода"* постаралась как можно сильнее унизить русских спортсменов на Олимпиаде в Токио, и, конечно, приплести к этому президента России Владимира Путина. Последней мишенью для нападок стали русские дзюдоисты.
- гласит заголовок "Радио Свобода"*.
- комментирует в Twitter Радио Стыдоба @RadioStydoba.
Напомним, что в травле русских спортсменов участвуют не только западные СМИ, но представители WADA, а также американские атлеты. Так, американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно видеть победы России.
* "Радио Свобода" - включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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