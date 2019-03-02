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"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"

02 марта 2019, 14:24  •  332 • Политика
После первого запуска американского космического корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска в Сети поспешили и уже заранее поставили крест на российском "Союзе", сравнив и того и другого по вместимости. "Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста", - иронизируют в Сети.
Сегодня в космос впервые запущен американский космический корабль Crew Dragon от SpaceX Илона Маска. За запуском можно было наблюдать в прямом эфире, а NASA регулярно сообщало отчет о происходящем.
В том случае, если корабль успешно сначала пристыкуется к Международной космической станции, после вернется на Землю, а далее повторит на бис маршрут, но уже с живым астронавтом на борту, Crew Dragon будет рассматриваться как замена российскому "Союзу" для доставки американцев на МКС.
В Сети же поспешили и уже заранее поставили крест на российском "Союзе", сравнив оба корабля по вместимости.
"Новости рывка. 1. Рассчитанная на 7 человек кабина космического корабля Crew Drago от SpaceX Илона Маска, тестовый запуск которого назначен на сегодня. 2. Уютный трехместный "Союз" от "Роскосмоса", - сообщают интернет-пользователи. - Внимание, вопрос: что выберет NASA для доставки своих астронавтов на МКС?"
К сообщению прилагается два фото. На одном - "пассажир"-манекен американского корабля, сидящий в одном из нескольких кресел. На другом фото - теснятся трое космонавтов в "Союзе".
"Видимо, "Союз" строили по принципу в тесноте, да не в обиде", - иронизируют в Сети в ответ.
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста", - шутят другие.
"Выберет то, что надежнее", - резюмируют третьи.
LIVE NOW: Hear from @SpaceX and @Commercial_Crew mission experts about today's launch of @SpaceX's #CrewDragon spacecraft, which is now on its way to the @Space_Station. Watch: https://t.co/uH6umqz1nX pic.twitter.com/dt5fTEkqY0
— NASA (@NASA) 2 марта 2019 г.
Новости рывка.

1. Рассчитанная на 7 человек кабина космического корабля "Crew Drago" от "Space X" Илона Маска, тестовый запуск которого назначен на сегодня.

2. Уютный трехместный "Союз" от "Роскосмоса".

Внимание, вопрос. Что выберет NASA для доставки своих астронавтов на МКС? pic.twitter.com/bAORKgRHeR
— Vitauskas (@Vitauskas_A) 1 марта 2019 г.

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