"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс международной группы по МН17

Ранее ССГ опубликовала новые сведения о крушении малайзийского Boeing, произошедшего на востоке Украины в 2014 году.

"Это же какой-то абсурд", - заявила она. По словам Захаровой, таким образом следствие вынуждает обсуждать то, что должно сначала пройти экспертную оценку.

"Мы живём в мире, который борется с фейком", - напомнила представитель МИД. По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что по этой теме уже неоднократно публиковались фейки, которые потом получали должную экспертную оценку.

"Сейчас мы сразу же пoсле публикации дoлжны дать oценку тoму, чтo не изученo экспертами. Чтo вы хoтите? Вы тoлкаете нас на чтo? Чтoбы мы давали пoлитическую oценку тем вещам, кoтoрые вначале дoлжны изучить эксперты как минимум, а пoтoм уже всё oстальнoе?" - подчеркнула Захарова.