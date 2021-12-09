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"Это ж надо так разбираться в России": Захарова "похвалила" Нуланд за знание географии

09 декабря 2021, 23:25  •  135 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова "похвалила" замгоссекретаря США Викторию Нуланд за знание географии. "Это ж над так разбираться в России", - отметила она.
Захарова обратила внимание на недавнее выступление Нуланд на слушаниях сенатского комитета. Там американская чиновница заверила сенаторов, что Украина по-прежнему привержена западному курсу. И что украинцы хотят, чтобы их города "были больше похожи на Париж и Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург", пишет портал Ura.ru. Очевидно, Нуланд, считающаяся специалистом по России и СНГ, не отдаёт себе отчёт в том, что Свердловск и Екатеринбург - это два разных названия одного города.
Чуть ранее, выступая на Киевском форуме по безопасности, Нуланд заявила, что граждане России завидуют Украине, поскольку та демонстрирует единство и стремление к демократии. И что многие русские хотели бы повторения "некоторых украинских событий в России". Идёт ли в данном случае речь о госперевороте, потере территорий, развале экономики или гражданской войне, не уточняется.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города. Это же надо так разбираться в России,
- отметила Захарова, комментируя откровения американского дипломата.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Отметим, что американские чиновники не в первый раз допускают географические ошибки. К примеру, нынешний официальный представитель Белого дома Джен Псаки, которая ранее возглавляла пресс-службу Госдепа, "поместила" Астраханскую область на границу с Украиной, а также заявляла, что Европа поставляет газ в Россию через Украину.

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