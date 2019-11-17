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"Это замечательная машина": Военный эксперт оценил испытания российского танка военными США
17 ноября 2019, 18:09 • 197 • Политика
Военные США испытали российский танк Т-80У на учениях в Южной Корее. Видео с испытаний прокомментировал военный эксперт Михаил Тимошенко.
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У, опубликовав соответствующее видео в Twitter. Ролик прокомментировал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Он отметил, что Т-80У - это очень качественная и надёжная боевая машина. Танк был создан на базе Т-64 путём установки в него вертолётной турбины, приспособленной для использования на земле.
Кроме того, танк оснащён 125-миллиметровой пушкой с отличным прицелом и отменной системой управления огнём. Благодаря этим особенностям многие Т-80У по-прежнему стоят на вооружении целого ряда стран, добавляет эксперт.
В России Т-80У находится на вооружении с 1985 года.
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