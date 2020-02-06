"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками беспрецедентную задачу

Сегодня, 5 февраля, российский президент Владимир Путин отметил перед министрами, что ждёт прорыва в дебюрократизации. Он отметил, что в курсе, что в настоящее время идёт работа по оптимизации различных административных процедур. Этот курс, уверен лидер, поспособствует дальнейшей эффективной работе.

По словам Путина, в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны.

Словом, уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, - подчеркнул Владимир Владимирович. - Это залог доверия со стороны граждан.

Также он отметил, что всё это приведёт к повышению и темпов, и качества работ по национальным проектам.