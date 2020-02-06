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"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками беспрецедентную задачу
06 февраля 2020, 01:39 • 67 • Политика
Российский президент Владимир Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации по всем направлениям работы. По сути, это беспрецедентная задача, поскольку ранее российские лидеры не ставили так прямо подобных задач перед чиновниками. "Это залог доверия со стороны граждан", - подчеркнул Владимир Владимирович.
Сегодня, 5 февраля, российский президент Владимир Путин отметил перед министрами, что ждёт прорыва в дебюрократизации. Он отметил, что в курсе, что в настоящее время идёт работа по оптимизации различных административных процедур. Этот курс, уверен лидер, поспособствует дальнейшей эффективной работе.
По словам Путина, в первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны.
Также он отметил, что всё это приведёт к повышению и темпов, и качества работ по национальным проектам.
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