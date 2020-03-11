|
"Это закрытая информация": Путин признался, за что лично отблагодарил Трампа
11 марта 2020, 16:35 • 126 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о том, за что он лично отблагодарил американского коллегу Дональда Трампа, позвонив тому по телефону. Он уточнил, что речь шла о помощи американцев в борьбе с терроризмом. Как признался российский лидер, "это закрытая информация". В целом же отношения с Соединёнными Штатами президент оценил на "троечку".
Всего на "троечку" по пятибалльной шкале оценил отношения между США и Россией президент Владимир Путин. И заметил, что есть сфера, в которой страны сотрудничают, - это борьба с терроризмом.
И с этим же, по признанию Путина, связана и его личная благодарность, которую он выразил президенту США Дональду Трампу по телефону.
"Это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию", - отметил глава государства в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Речь идёт о разоблачении питерской ячейки террористов, где помощь нашим силовикам оказали американские спецслужбы.
По словам Путина, американцы давно наблюдали за ними, а "потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию".
На уточняющий вопрос собеседника о работе американцев на российской территории глава государства отметил только, что "они работают", однако продолжать не стал, пояснив, что "закрытая информация".
"Они работают глобально. Так же, как и мы", - только добавил Путин, пообещав позже "шепнуть на ушко" Ванденко эту информацию.
При этом президент добавил, что российские силовики "много (террористов) ловят" и предупреждают десятки терактов в год, но "в данной ситуации наши не поймали".
"Вот эту ситуацию американцы отследили", - пояснил Путин, поблагодарив заокеанских силовиков за переданную нашим информацию о террористической ячейке.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2020, 08:30
|
04 марта 2020, 20:35
|
08 марта 2020, 23:35
|
11 марта 2020, 10:30
|
05 марта 2020, 13:35
|
08 марта 2020, 06:35
|
10 марта 2020, 07:35