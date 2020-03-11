"Это закрытая информация": Путин признался, за что лично отблагодарил Трампа

Всего на "троечку" по пятибалльной шкале оценил отношения между США и Россией президент Владимир Путин. И заметил, что есть сфера, в которой страны сотрудничают, - это борьба с терроризмом.

И с этим же, по признанию Путина, связана и его личная благодарность, которую он выразил президенту США Дональду Трампу по телефону.

"Это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию", - отметил глава государства в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Речь идёт о разоблачении питерской ячейки террористов, где помощь нашим силовикам оказали американские спецслужбы.

По словам Путина, американцы давно наблюдали за ними, а "потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию".

На уточняющий вопрос собеседника о работе американцев на российской территории глава государства отметил только, что "они работают", однако продолжать не стал, пояснив, что "закрытая информация".

"Они работают глобально. Так же, как и мы", - только добавил Путин, пообещав позже "шепнуть на ушко" Ванденко эту информацию.

При этом президент добавил, что российские силовики "много (террористов) ловят" и предупреждают десятки терактов в год, но "в данной ситуации наши не поймали".

"Вот эту ситуацию американцы отследили", - пояснил Путин, поблагодарив заокеанских силовиков за переданную нашим информацию о террористической ячейке.