"Это вызывает особенное беспокойство": Россия ждёт ответ Грузии по биолаборатории США

Грузия пока не дала официальный ответ по поводу договорённости о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом говорится на сайте МИД России.

Речь идёт о биолаборатории на территории Грузии, деятельность которой вызывает множество вопросов, причём как у российских, так и у грузинских специалистов. Есть основания полагать, что в научном центре ведётся разработка биологического оружия.

В частности, есть информация, что в биолаборатории проводятся исследования по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. Это вызывает особенное беспокойство, так как в США запатентовали беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе заражённых комаров.

В связи со всей вышеозвученной информацией Россия считает законным требовать посещение лаборатории Лугара российскими экспертами. При этом им должен быть обеспечен доступ во все помещения научного центра, включая те, что занимают американцы.