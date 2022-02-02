|
"Это высечено на камне!": МИД Украины отказал Донбассу в особом статусе
02 февраля 2022, 14:30 • 128 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказал Донбассу в предоставлении особого статуса, который предусмотрен Минскими соглашениями. По его словам, никакого права вето у этого региона не будет. "Это высечено на камне!" - сказал он в интервью, которое дал польской газете Rzeczpospolita.
По словам Кулебы, "ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения". Таким образом он ответил на вопрос о том, готова ли Украина предоставить Донбассу особый статус, который подразумевает право вето по стратегическим вопросам.
"Это высечено на камне!" - подчеркнул министр, добавив, что в связи с этим "никакого особого статуса" и права вето "в представлении России не будет".
По словам Кулебы, Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности, поэтому именно на ней Киев и намерен сначала сосредоточиться.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2022, 05:10
|
31 января 2022, 01:50
|
30 января 2022, 10:40
|
29 января 2022, 00:15
|
27 января 2022, 01:00
|
30 января 2022, 03:05
|
31 января 2022, 11:10