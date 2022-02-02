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"Это высечено на камне!": МИД Украины отказал Донбассу в особом статусе

02 февраля 2022, 14:30  •  128 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказал Донбассу в предоставлении особого статуса, который предусмотрен Минскими соглашениями. По его словам, никакого права вето у этого региона не будет. "Это высечено на камне!" - сказал он в интервью, которое дал польской газете Rzeczpospolita.
По словам Кулебы, "ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения". Таким образом он ответил на вопрос о том, готова ли Украина предоставить Донбассу особый статус, который подразумевает право вето по стратегическим вопросам.
"Это высечено на камне!" - подчеркнул министр, добавив, что в связи с этим "никакого особого статуса" и права вето "в представлении России не будет".
По словам Кулебы, Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности, поэтому именно на ней Киев и намерен сначала сосредоточиться.

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