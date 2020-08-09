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"Это вторично": Лукашенко выразил отношение к участию Киева в деле задержанных в Минске

09 августа 2020, 19:20  •  227 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил своё отношение к возможному участию Киева в деле задержанных в Минске. "Это вторично", - отметил он, когда его спросили о провокации.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал расследование, где приводятся доказательства участия Украины в инциденте с российскими "боевиками" в Минке. Утверждается, что билеты для них были приобретены в Киеве, а сам случай является провокацией, организованной украинскими спецслужбами.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами 9 августа не исключил, что "третья сторона спровоцировала" ситуацию.
"Мне всё равно, это вторично", - произнёс политик.
Он добавил, что по данному делу будет работать "по факту".
29 июля стало известно, что в Минске было задержано 32 гражданина России и ещё один - на юге страны. Белорусские СМИ сообщили, что это "боевики" частной военной компании, которые прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков накануне президентских выборов. Якобы из России в Белоруссию приехало свыше 200 "боевиков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что задержанные, вероятнее всего, являются сотрудниками ЧОП, но они не совершали никаких противоправных действий. Россия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не делает это сейчас. 7 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее по телефону, после чего российский президент прислал своему коллеге письмо с изложением фактов об этом инциденте. Следственный комитет Белоруссии уже приступил к изучению этих фактов. Стороны договорились установить причины, которые привели к задержанию граждан России, и найти виновных.

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