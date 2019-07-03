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"Это всё". Шутка Зеленского в Торонто запомнилась больше его речи
03 июля 2019, 11:09 • 241 • Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде. И его шутка запомнилась слушателям больше, чем суть речи.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по вопросам своей страны в канадском Торонто и запомнился слушателям шуткой. Собственно, с шутки он и начал свою речь - сказал пару слов на английском языке, а затем перешел на украинский.
Шутка и была завязана на перемене языков.
"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады Джастин Трюдо), дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", - сказал Зеленский по-английски. Зал отреагировал смехом.
К слову, об итогах встречи говорят меньше, чем о шутке Зеленского, что, скорее, расстраивает, а не радует.
Кстати, напомним, канадская сторона отказалась впускать жителей Донбасса и Луганска с паспортами России на свою территорию. Как писали ранее "Народные новости", инициатива была поддержана на саммите Европейского союза в Брюсселе.
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