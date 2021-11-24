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"Это всё Путин": Известный на Украине русофоб обвинил Зеленского в госизмене

24 ноября 2021, 11:15  •  325 • Политика
Украинский русофоб, журналист и телеведущий Остап Дроздов обвинил президента страны Владимира Зеленского в госизмене. По его словам, слишком часто появляются вбросы о России, выгодные главе государства: чуть что - "это всё Путин".
Известный негативными и аморальными высказываниями о русских львовский журналист Остап Дроздов раскритиковал политику Зеленского. Он обратил внимание на то, что каждый раз, как в стране назревают серьёзные внутренние проблемы, президент начинает кричать о вторжении России и "проделках" президента Владимира Путина, чтобы отвести внимание граждан от важного.
"Уличили во лжи, которая попахивает государственной изменой", - сказал он, комментируя акцию протеста украинских нацистов, которые выступили против президента.
По словам Дроздова, как только "государственная измена замаячила", так сразу "Путин нападает".
"Это всё Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля", - отметил он.
Дроздов назвал это "дешёвыми трюками с подменой понятий", которые не работают.
"И грандиозный шухер уже начался", - подчеркнул он.

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