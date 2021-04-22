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"Это всё не с потолка берётся": Песков оценил затраты на реализацию социальных предложений Путина
22 апреля 2021, 02:30 • 11 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные затраты бюджета на реализацию социальных предложений Владимира Путина, которые были озвучены во время обращения к Федеральному собранию. "Это всё не с потолка берётся", - отметил он.
Песков подтвердил, что в бюджете хватит средств, чтобы в полной мере выполнить те социальные обязательства, которые в среду были озвучены президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, все подобные инициативы тщательно прорабатываются с правительством, поэтому они не могут разбалансировать федеральный бюджет.
Песков добавил, что президент всегда уделяет много внимания социальной сфере. Особенно сейчас, после того как эпидемия коронавируса нанесла тяжёлый удар по экономике России. В первую очередь в центре внимания находятся дети и матери-одиночки.
При этом, говоря о помощи населению, Путин руководствуется не какими-то мечтаниями, а трезвым расчётом, пояснил пресс-секретарь. Его цель - оказать помощь нуждающимся и преодолеть демографический кризис.
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