"Это всё не с потолка берётся": Песков оценил затраты на реализацию социальных предложений Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные затраты бюджета на реализацию социальных предложений Владимира Путина, которые были озвучены во время обращения к Федеральному собранию. "Это всё не с потолка берётся", - отметил он.

Песков подтвердил, что в бюджете хватит средств, чтобы в полной мере выполнить те социальные обязательства, которые в среду были озвучены президентом России Владимиром Путиным.

Безусловно. Это всё не с потолка берётся, - отметил официальный представитель Кремля, выступая в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, все подобные инициативы тщательно прорабатываются с правительством, поэтому они не могут разбалансировать федеральный бюджет.

Песков добавил, что президент всегда уделяет много внимания социальной сфере. Особенно сейчас, после того как эпидемия коронавируса нанесла тяжёлый удар по экономике России. В первую очередь в центре внимания находятся дети и матери-одиночки.

При этом, говоря о помощи населению, Путин руководствуется не какими-то мечтаниями, а трезвым расчётом, пояснил пресс-секретарь. Его цель - оказать помощь нуждающимся и преодолеть демографический кризис.