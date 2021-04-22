Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
Главная / Политика

"Это всё не с потолка берётся": Песков оценил затраты на реализацию социальных предложений Путина

22 апреля 2021, 02:30  •  11 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможные затраты бюджета на реализацию социальных предложений Владимира Путина, которые были озвучены во время обращения к Федеральному собранию. "Это всё не с потолка берётся", - отметил он.
Песков подтвердил, что в бюджете хватит средств, чтобы в полной мере выполнить те социальные обязательства, которые в среду были озвучены президентом России Владимиром Путиным.
Безусловно. Это всё не с потолка берётся, - отметил официальный представитель Кремля, выступая в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, все подобные инициативы тщательно прорабатываются с правительством, поэтому они не могут разбалансировать федеральный бюджет.
Песков добавил, что президент всегда уделяет много внимания социальной сфере. Особенно сейчас, после того как эпидемия коронавируса нанесла тяжёлый удар по экономике России. В первую очередь в центре внимания находятся дети и матери-одиночки.
При этом, говоря о помощи населению, Путин руководствуется не какими-то мечтаниями, а трезвым расчётом, пояснил пресс-секретарь. Его цель - оказать помощь нуждающимся и преодолеть демографический кризис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 22:50
"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный" намёк Западу
21 апреля 2021, 22:50
Варшава дает поводы Москве отправить боевой флот к "Северному потоку-2"
21 апреля 2021, 22:50
"Крокодиловы слёзы США": Военный эксперт о признании Вашингтона в уязвимости перед Россией
21 апреля 2021, 22:50
Как Запад отреагирует на послание Путина: Свой прогноз дал депутат из Петербурга
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 00:40
Подняли истребители с трёх баз: НАТО забило тревогу из-за русских над Балтикой
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 22:50
"Достаточно пяти "Кинжалов": В речи президента нашли "прозрачный&...
21 апреля 2021, 22:50
"Крокодиловы слёзы США": Военный эксперт о признании Вашингтона в уязвимост...
21 апреля 2021, 22:50
Как Запад отреагирует на послание Путина: Свой прогноз дал депутат из Петербурга
21 апреля 2021, 23:40
«Зеркальный ответ на враждебные действия»: Россия объявила десять дипломатов США перс...
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.