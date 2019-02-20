"Это всё легализация марихуаны": В ВСУ пожаловались на боевые лазеры у ополченцев Донбасса

В ВСУ пожаловались на боевые лазеры, которые якобы появились у ополченцев Донбасса. Это все легализация марихуаны под руководством главы Минздрава Ульяны Супрун, уверены журналисты.

Спикер украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк заявил о применении боевых лазеров против ВСУ на Донбассе.

По его словам, речь идет о "неустановленного образца" устройствах, поражающих зрение человека. В Киеве утверждают, что боевые лазеры якобы применяют российские военные, которые прибыли из Сирии для усиления снайперских подразделений ДНР и ЛНР.

Неизвестно, могли ли военнослужащие ВСУ принять за "боевые лазеры" банальные лазерные целеуказатели или еще более банальные лазерные указки, которые, как известно, способны вызывать кратковременную потерю зрения.

Журналисты издания "Новостной фронт" связывают это обвинение с успешной реализацией легализации марихуаны на Украине под руководством министра Ульяны Супрун.

Напомним, ранее и командование ВСУ, и взятые в плен украинские военнослужащие неоднократно заявляли о повальном алкоголизме и наркомании у силовиков, участвующих в операции на Донбассе.

"Новостной фронт" приводит видеозапись выступления Гуцуляка.