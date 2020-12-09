|
"Это враньё": Дочь Кириенко может подать иск против The Insider за фейк о французском гражданстве
09 декабря 2020, 08:30 • 142 • Политика
Дочь первого замглавы администрации президента России Любовь Кириенко может подать иск против издания The Insider за фейк о якобы имеющемся у неё французском гражданстве. Она коротко прокомментировала публикацию: "Это враньё".
По словам Любови, у неё есть только российское гражданство. Она готова обратиться в суд, обвинив издание в клевете.
Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. При этом издание ссылалось на базу МВД России, в которой содержится информация о людях с двойным гражданством. Кроме того, оно отметило, что на странице девушки в соцсетях указана бизнес-школа в Париже (место учёбы) и французское пиар-агентство 14 septembre (место работы).
Напомним, что в конце ноября президент РФ Владимир Путин внёс законопроект, запрещающий двойное гражданство для чиновников, имеющих доступ к гостайне. Однако в документе ничего не говорится про их родственников.
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2020, 00:00
|
04 декабря 2020, 01:05
|
08 декабря 2020, 04:05
|
05 декабря 2020, 01:50
|
05 декабря 2020, 19:15
|
03 декабря 2020, 04:00
|
03 декабря 2020, 07:40