"Это враньё": Дочь Кириенко может подать иск против The Insider за фейк о французском гражданстве

По словам Любови, у неё есть только российское гражданство. Она готова обратиться в суд, обвинив издание в клевете.

Это враньё. У меня одно гражданство - России, другого никогда не было, - отметила дочь замглавы администрации президента в разговоре с РБК.

Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. При этом издание ссылалось на базу МВД России, в которой содержится информация о людях с двойным гражданством. Кроме того, оно отметило, что на странице девушки в соцсетях указана бизнес-школа в Париже (место учёбы) и французское пиар-агентство 14 septembre (место работы).

Напомним, что в конце ноября президент РФ Владимир Путин внёс законопроект, запрещающий двойное гражданство для чиновников, имеющих доступ к гостайне. Однако в документе ничего не говорится про их родственников.