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"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен

05 марта 2021, 03:10  •  151 • Политика
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко подсчитал, что отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен. Он обвинил власти своей страны в грабеже населения. "Это слуги или враги народа?" – интересуется Скубченко.
Верховная рада приняла в первом чтении закон, отменяющий переход на летнее время. Это сделано под лозунгом энергоэффективности. На самом же деле власти просто решили в очередной раз ограбить население своей страны, считает Александр Скубченко.
Украинец подсчитал, что закон ударит по времени вечерней активности. За полгода, пока стоит тёплая погода, лампочки по всей стране потребят около миллиарда киловатт.
"Это ваша энергоэффективность? Или это — эффективность для энергоолигархов?" – задаёт неудобные вопросы автор Telegram-канала "Александр Скубченко".
Он подсчитал, что население будет ограблено на два миллиарда гривен (эквивалентно 5,3 миллиарда рублей). И это только за летний сезон без учёта уличного освещения. Глава Жилищного союза Украины напомнил, что теперь две три страны в тёплое время года уже к 19:00 будет погружаться в ночь.
"Это слуги или враги народа? А сам закон об энергоэффективности — это лишь легализация заработка грантоедов на энергоэффективности, а не про энергоэффективность. В прочем, как и всё у них", - заключил он.

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