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"Это враг. Враг открытый": Сатановский предупредил Россию о польском "шабаше"

15 февраля 2020, 19:39  •  68 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказал уверенность в том, что Польша готовит "антироссийский шабаш самого дурного толка". Именно в такое действо, по мнению эксперта, Варшава превратит "траурные мероприятия в Катыни". "Это враг. Враг открытый", - предупредил политолог.
Весной этого года будет очередная годовщина трагедии в Катыни. С её момента прошло уже 80 лет. Россия, напомним, ещё десять лет назад приняла заявление "О Катынской трагедии и её жертвах". В документе отражена чёткая позиция Москвы: массовый расстрел польских граждан в Катыни производился по прямому указанию Сталина и других советских руководителей и "является преступлением сталинского режима". Два года спустя ЕСПЧ классифицировал катынский расстрел как военное преступление.
Политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" в свете предстоящих траурных мероприятий в Катыни высказал уверенность в том, что Варшава устроит из этого события русофобский "шабаш".
"Нет никаких сомнений, что траурные мероприятия в Катыни нынешним польским руководством будут превращены в очередной антироссийский шабаш самого дурного толка, - предупредил Россию эксперт. - Такие люди. Приличий не соблюдают, совести не имеют, полагают себя безнаказанными и специализируются на том, чтоб сделать и сказать, что Москве побольнее выйдет, не заботясь об исторической правде и перспективах добрососедства".
Политолог также отметил, что поляки "никакими соседями России... быть не хотят".
"Это враг. Враг открытый", - резюмировал Сатановский.

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