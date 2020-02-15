"Это враг. Враг открытый": Сатановский предупредил Россию о польском "шабаше"

Весной этого года будет очередная годовщина трагедии в Катыни. С её момента прошло уже 80 лет. Россия, напомним, ещё десять лет назад приняла заявление "О Катынской трагедии и её жертвах". В документе отражена чёткая позиция Москвы: массовый расстрел польских граждан в Катыни производился по прямому указанию Сталина и других советских руководителей и "является преступлением сталинского режима". Два года спустя ЕСПЧ классифицировал катынский расстрел как военное преступление.

Политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" в свете предстоящих траурных мероприятий в Катыни высказал уверенность в том, что Варшава устроит из этого события русофобский "шабаш".

"Нет никаких сомнений, что траурные мероприятия в Катыни нынешним польским руководством будут превращены в очередной антироссийский шабаш самого дурного толка, - предупредил Россию эксперт. - Такие люди. Приличий не соблюдают, совести не имеют, полагают себя безнаказанными и специализируются на том, чтоб сделать и сказать, что Москве побольнее выйдет, не заботясь об исторической правде и перспективах добрососедства".

Политолог также отметил, что поляки "никакими соседями России... быть не хотят".

"Это враг. Враг открытый", - резюмировал Сатановский.