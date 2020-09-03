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"Это война": Санкции гарантированы - чем ответит Берлин на "отравление" Навального?

03 сентября 2020, 16:10  •  66 • Политика
Журналист Станислав Натанзон уверен, что новые санкции против России "практически гарантированы". Он порассуждал о том, чем именно может ответить Берлин на "отравление" Навального. По его мнению, одна из вероятных мер ФРГ может привести к "войне".
Журналист ВГТРК в своём авторском Telegram-канале "Натанзон" предположил, какие новые санкции могут ждать Россию после ситуации с "отравлением" Алексея Навального.
Он уверен, что очередные экономические ограничения со стороны Запада "практически гарантированы". Журналист заметил, что для выработки дальнейших шагов канцлер ФРГ Ангела Меркель провела совещание со многими немецкими министрами.
Среди них, однако, не было главы министерства экономики и энергетики, который со стороны кабмина отвечает за реализацию "Северного потока - 2". Таким образом, проекту, вероятно, пока ничего не угрожает.
По мнению Натанзона, под ударом с наибольшей долей вероятности могут оказаться российские технологические компании, то есть санкции, возможно, коснутся сектора высоких технологий.
Кроме того, он не исключил, что Берлин может поспособствовать отключению в РФ всемирной системы безналичных платежей SWIFT, что, безусловно, может нанести значимый ущерб финансовой системе нашей страны.
Но этот шаг - это война, - заметил журналист.

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