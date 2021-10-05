"Это война!" Дугин призвал собирать войска после "великого акта восстания"

Философ Александр Дугин в эфире "Не могу молчать" выразил уверенность, что у краха американских социальных сетей есть политическая причина. "Это война!" - говорит Дугин, призывая принять в ней участие, собирая кибервойска после "великого акта восстания".

Крах социальной сети Facebook, а также Instagram и WhatsApp обрастает всё новыми деталями. Версий произошедшего несколько - от технических до политических. И каждую в эфире программы "Не могу молчать" на "Первом русском" разбирала вместе с экспертами наша ведущая Елена Афонина.

Политическую версию оценил философ Александр Дугин. Предполагается, что администрация США поняла, что влиять на интернет-гигантов невозможно, и решила нанести удар по Facebook. Условно говоря, президент США Джо Байден "дёрнул рубильник". Возможно ли это? Дугин полагает, что вполне. Отключение Facebook, а вместе с ним и Instagram, а также WhatsApp - "это великий акт восстания, который и дальше надо подхватить".

Корпорация - это часть глобалистского мира. Это инструмент, который используют глобалисты для влияния на нас, считает философ.

Надо воевать с ними. Надо создавать армии антиглобалистских хакеров, которые будут испытывать системы денно и нощно, - подчеркнул Александр Дугин. - Это война! Это война с теми, кто захватил мир и пытается диктовать свои правила.

Кстати, вполне разделяет эту позицию Дугина лидер движения "Родительский отпор" Николай Мишустин:

Мы 12 лет об этом предупреждали. О том, что это (отключение цифрового пространства. - Ред.) будет не только внутри страны, но и по всему миру.

С другой стороны, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко придерживается иной позиции и не ищет сложных объяснений обвалу социальных сетей, произошедшему накануне.

Полная версия дискуссии в эфире "Не могу молчать" доступна в видеоформате.

Напомним, программа "Не могу молчать" выходит на "Первом русском" дважды в неделю - по вторникам и четвергам в 17:00. Не пропустите!