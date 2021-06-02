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"Это война, к которой не готовы США": Глава Ростеха предупредил Россию

02 июня 2021, 08:40  •  261 • Политика
Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что введение ещё более жёстких санкций - "это, по сути, война", и призвал Россию быть к ней готовой. Но при этом США и Европа, по мнению главы корпорации, к такой войне не готовы.
Те западные санкции, что уже введены против России, по мнению гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, никак нельзя назвать мягкими. Он отметил также, что "всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано". Следующие рестрикции могут привести к более серьёзным последствиям уже для самих США и для Европы.
Совсем жёсткие санкции - это, по сути, война,
- подчеркнул Чемезов, призвав Россию быть к ним готовой.
А вот Соединённые Штаты и Европа, по мнению главы Ростеха, "к этой войне не готовы". И последняя особенно - в силу своего географического положения и партнёрских отношений с нашей страной, а также связей с экономикой России.
Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы уберечь партнёрские связи от деградации, - заметил руководитель Ростеха в интервью, которое он дал РБК. - Американцы будут продолжать подобные действия, для того чтобы держать нас в тонусе. Не давать возможности развиваться и расширять круг наших партнёров.

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