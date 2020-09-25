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"Это вопрос не пары дней": Ярмыш рассказала, как долго Навальный пробудет в Германии

25 сентября 2020, 10:40  •  64 • Политика
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, как долго основатель ФБК пробудет в Германии. По её словам, это вопрос не пары дней и даже не пары недель.
Официальный представитель Навального отметила, что российский оппозиционер не покинет Германию, пока полностью не пройдёт курс реабилитации.
"Естественно, процесс восстановления Алексея займёт ещё много времени. Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель", - отметила она.
Напомним, Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его поместили после инцидента на борту самолёта Томск - Москва. Российскому оппозиционеру стало плохо во время перелёта в Москву. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Омске, где вызвали скорую помощь и пассажира госпитализировали. Через некоторое время Москва и Берлин договорились о перевозке блогера в Германию, несмотря на закрытые границы. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", при этом Берлин отказался делиться с Россией информацией о результатах исследований, проведённых немецкими врачами.

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