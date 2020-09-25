"Это вопрос не пары дней": Ярмыш рассказала, как долго Навальный пробудет в Германии

Официальный представитель Навального отметила, что российский оппозиционер не покинет Германию, пока полностью не пройдёт курс реабилитации.

"Естественно, процесс восстановления Алексея займёт ещё много времени. Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель", - отметила она.

Напомним, Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его поместили после инцидента на борту самолёта Томск - Москва. Российскому оппозиционеру стало плохо во время перелёта в Москву. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Омске, где вызвали скорую помощь и пассажира госпитализировали. Через некоторое время Москва и Берлин договорились о перевозке блогера в Германию, несмотря на закрытые границы. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", при этом Берлин отказался делиться с Россией информацией о результатах исследований, проведённых немецкими врачами.