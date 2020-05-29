"Это вопрос нацбезопасности": В битве Трампа против Twitter журналист обнаружил пример для России

Журналист Андрей Медведев прокомментировал в Telegram новое распоряжение американского лидера Дональда Трампа в отношении регулирования социальных сетей.

В соответствии с данным указом может быть скорректирован закон, освобождающий руководство соцсетей от ответственности за выкладываемые пользователями данные и рассматривающий их как площадки, а не как издателей.

Кроме того, распоряжение Трампа может внести существенные ограничения в деятельность администраторов соцсетей по модерированию обнародованного контента.

Проще говоря, речь идёт о регулировании интернета, соцсетей, контроле за ними и, если кому-то хочется, мягкой, очень сдержанной цензуре Сети, - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что тем временем в нашей стране введение подобных мер было бы "даже неприлично обсуждать" всерьёз.