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"Это вопрос нацбезопасности": В битве Трампа против Twitter журналист обнаружил пример для России

29 мая 2020, 20:55  •  30 • В мире
В битве Дональда Трампа против Twitter журналист Андрей Медведев обнаружил пример для России. Он заметил, что новый указ главы США в отношении регулирования соцсетей в РФ было бы "неприлично даже обсуждать". "Но это вопрос нацбезопасности", - отметил Медведев.
Журналист Андрей Медведев прокомментировал в Telegram новое распоряжение американского лидера Дональда Трампа в отношении регулирования социальных сетей.
В соответствии с данным указом может быть скорректирован закон, освобождающий руководство соцсетей от ответственности за выкладываемые пользователями данные и рассматривающий их как площадки, а не как издателей.
Кроме того, распоряжение Трампа может внести существенные ограничения в деятельность администраторов соцсетей по модерированию обнародованного контента.
Проще говоря, речь идёт о регулировании интернета, соцсетей, контроле за ними и, если кому-то хочется, мягкой, очень сдержанной цензуре Сети, - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что тем временем в нашей стране введение подобных мер было бы "даже неприлично обсуждать" всерьёз.
А это не надо обсуждать. Это делать надо. […]. Потому что это вопрос национальной безопасности, - уверен журналист.

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