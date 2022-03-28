"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild

Жестокости бандеровцев на Украине, о которой не раз заявляла Россия, уже изумилось даже полностью прозападное издание Bild. Как отмечают эксперты, то, что творят украинские боевики, иначе как "военным преступлением" назвать нельзя.

Речь идёт об очередном видео, записанном собственноручно украинскими военными. На кадрах боевики показывают свои методы допроса пленных. Связанным мужчинам, которые, по словам самих же украинцев, являются русскими военными, простреливают ноги, надевают на голову мешки. Истекающим кровью солдатам задают интересующие ВСУ вопросы, после чего бросают мужчин на асфальте. Не исключено, что некоторые из пленных могли погибнуть в ходе такого жестокого допроса.

По мнению военного эксперта BILD Юлиана Репке, "если подтвердится, что это настоящие записи - а на это есть много оснований, - то это военное преступление со стороны украинских войск". При этом стоит отметить, что само издание является, как говорят, до мозга костей, прозападным и многократно публиковало статьи с осуждением России и "разоблачающие" нашу страну материалы. Однако даже это издание не смогло смолчать, увидев воочию, что происходит на Украине на самом деле и против чего сегодня сражается Россия.