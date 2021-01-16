|
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
16 января 2021, 04:00 • 64 • Политика
Немецкие депутаты, едва не плача, проводили Навального в Россию. "Это конечно внутреннее дело России, но, безусловно, это вызовет бурную реакцию везде - в ЕС, в США", - заявил один из политиков по поводу возможного ареста оппозиционера.
В Германии попрощались с улетающим в Россию Алексеем Навальным. Немецкие политики практически со слезами на глазах проводили оппозиционера и пригрозили новыми санкциями.
Несмотря на то что Навального выписали из берлинской клиники "Шарите" ещё в сентябре 2020 года, он не сильно торопился возвращаться в Россию. И только когда все сроки по явке в российский суд были просрочены и условное наказание заменено на арест, борец с режимом резко засобирался на родину.
Издание Deutsche Welle попросило немецких политиков прокомментировать отъезд Навального. И те принялись наперебой хвалить оппозиционера за смелое решение. Последний спикер и вовсе едва не заплакал, рассказывая, какая страшная судьба ждёт Навального в России.
- заявил Ханс-Хеннинг Шрёдер.
Он не исключил, что России будет выражен протест. Также он отметил, что, вероятно, против России будут введены новые санкции.
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2021, 09:40
|
13 января 2021, 00:50
|
13 января 2021, 08:10
|
12 января 2021, 03:45
|
14 января 2021, 01:35
|
12 января 2021, 17:30
|
14 января 2021, 16:15