"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального

В Германии попрощались с улетающим в Россию Алексеем Навальным. Немецкие политики практически со слезами на глазах проводили оппозиционера и пригрозили новыми санкциями.

Несмотря на то что Навального выписали из берлинской клиники "Шарите" ещё в сентябре 2020 года, он не сильно торопился возвращаться в Россию. И только когда все сроки по явке в российский суд были просрочены и условное наказание заменено на арест, борец с режимом резко засобирался на родину.

Издание Deutsche Welle попросило немецких политиков прокомментировать отъезд Навального. И те принялись наперебой хвалить оппозиционера за смелое решение. Последний спикер и вовсе едва не заплакал, рассказывая, какая страшная судьба ждёт Навального в России.

Если его задержат во Внукове, то это, конечно, внутреннее дело России, но безусловно, это вызовет бурную реакцию везде - в ЕС, в США,

- заявил Ханс-Хеннинг Шрёдер.

Он не исключил, что России будет выражен протест. Также он отметил, что, вероятно, против России будут введены новые санкции.