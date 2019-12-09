Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ржев». Ну и кто это проплатил?
"Забыть, простить": В "Нафтогазе" оценили предложение Медвед...
Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы
"Времени не было. Думали, как выжить...": Глава администрации Ельцина ...
Главная / Политика

"Это внешнее воздействие": Поклонская объяснила, почему Сербия заняла "молчаливую позицию" в вопросе Крыма

09 декабря 2019, 13:24  •  84 • Политика
Сербия официально не признаёт российский статус Республики Крым. Наталья Поклонская дала объяснение такой "молчаливой позиции", занятой Белградом. По её словам, "это результат внешнего воздействия".
Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам заявила в беседе с "РИА Новости". Поклонская отметила, что сами сербы к крымчанам относятся положительно и с теплотой. Однако и эта балканская страна, как и ряд других стран Европы, не могут признать Крым российским из-за "внешнего воздействия".
"Поэтому, чтобы не вызвать в свою сторону негатив, официальные власти вынуждены занимать молчаливую позицию, ту, которую от них требуют", - констатировала российский парламентарий.
Напомним, в работе международной конференции, которая проходила в Сербии, принимала участие и крымская делегация, в том числе и Наталья Поклонская. В своём выступлении с трибуны этого мероприятия экс-прокурор Крыма напомнила всем о том, что "Украина сама отказалась от 2,5 млн крымчан". Крым вернулся в Россию навсегда, заявила депутат.
"Народ Крыма (точнее, 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт - его признают везде, в том числе и на Украине. Вместе с тем такой выбор крымчан не устраивает Украину, США и европейские страны. Они говорят о нарушении процедуры проведения референдума - несоблюдении требований законодательства в полном объёме", - рассказала она.
Подобным "критикам" Поклонская ответила, что "референдум проводился в условиях государственного переворота, абсолютного безвластия и отсутствия каких-либо легитимных государственных органов в стране, сбежавшего президента и стрельбы на улицах Киева". Всё это стало результатом действий Порошенко и его команды, отметила Поклонская.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
08 декабря 2019, 14:39
План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции Донбасса
09 декабря 2019, 10:09
Помните о главной силе России: Патриарх Кирилл указал на бездумное копирование зарубежных законов
09 декабря 2019, 10:09
28 лет Беловежским соглашениям: Кадыров эмоционально упрекнул Ельцина и Горбачева в развале страны
09 декабря 2019, 10:09
Двадцатилетие создания Союзного государства: В Минске праздник отметили призывами к "незалежнасци"
09 декабря 2019, 13:24
Для Путина - Золотой зал: Что известно о саммите "нормандской четвёрки" на этот час
08 декабря 2019, 14:39
"Ни на чём не настаиваю, ничего не прошу": Скромный Лукашенко объяснил, чего ждёт от Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2019, 01:54
Хочет ли Донбасс вернуться на Украину
09 декабря 2019, 00:24
Бастовали против Путина, а досталось Сюткину: Конфуз на "недомайдане" в Мин...
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в к...
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благо...
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил &qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
06 декабря 2019, 17:09
"Ротару, говорите? Ну-ну": Жена украинского политика на заработки рванёт в Москву
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.