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"Это внешнее воздействие": Поклонская объяснила, почему Сербия заняла "молчаливую позицию" в вопросе Крыма
09 декабря 2019, 13:24 • 84 • Политика
Сербия официально не признаёт российский статус Республики Крым. Наталья Поклонская дала объяснение такой "молчаливой позиции", занятой Белградом. По её словам, "это результат внешнего воздействия".
Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам заявила в беседе с "РИА Новости". Поклонская отметила, что сами сербы к крымчанам относятся положительно и с теплотой. Однако и эта балканская страна, как и ряд других стран Европы, не могут признать Крым российским из-за "внешнего воздействия".
Напомним, в работе международной конференции, которая проходила в Сербии, принимала участие и крымская делегация, в том числе и Наталья Поклонская. В своём выступлении с трибуны этого мероприятия экс-прокурор Крыма напомнила всем о том, что "Украина сама отказалась от 2,5 млн крымчан". Крым вернулся в Россию навсегда, заявила депутат.
Подобным "критикам" Поклонская ответила, что "референдум проводился в условиях государственного переворота, абсолютного безвластия и отсутствия каких-либо легитимных государственных органов в стране, сбежавшего президента и стрельбы на улицах Киева". Всё это стало результатом действий Порошенко и его команды, отметила Поклонская.
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