"Это внешнее воздействие": Поклонская объяснила, почему Сербия заняла "молчаливую позицию" в вопросе Крыма

Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам заявила в беседе с "РИА Новости". Поклонская отметила, что сами сербы к крымчанам относятся положительно и с теплотой. Однако и эта балканская страна, как и ряд других стран Европы, не могут признать Крым российским из-за "внешнего воздействия".

"Поэтому, чтобы не вызвать в свою сторону негатив, официальные власти вынуждены занимать молчаливую позицию, ту, которую от них требуют", - констатировала российский парламентарий.

Напомним, в работе международной конференции, которая проходила в Сербии, принимала участие и крымская делегация, в том числе и Наталья Поклонская. В своём выступлении с трибуны этого мероприятия экс-прокурор Крыма напомнила всем о том, что "Украина сама отказалась от 2,5 млн крымчан". Крым вернулся в Россию навсегда, заявила депутат.

"Народ Крыма (точнее, 96% его населения) поддержал возвращение полуострова в Россию, и это неоспоримый факт - его признают везде, в том числе и на Украине. Вместе с тем такой выбор крымчан не устраивает Украину, США и европейские страны. Они говорят о нарушении процедуры проведения референдума - несоблюдении требований законодательства в полном объёме", - рассказала она.

Подобным "критикам" Поклонская ответила, что "референдум проводился в условиях государственного переворота, абсолютного безвластия и отсутствия каких-либо легитимных государственных органов в стране, сбежавшего президента и стрельбы на улицах Киева". Всё это стало результатом действий Порошенко и его команды, отметила Поклонская.