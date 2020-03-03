"Это вина одного человека": Что на самом деле думают о Горбачёве в его день рождения

На день рождения Михаила Горбачёва, развалившего СССР, "Новая газета" опубликовала открытки с поздравлениями от своих читателей. Что на самом деле об этом человеке думают жители бывшего Советского Союза, Царьграду рассказала журналистка и блогер Юлия Витязева.

По её мнению, Горбачёв - это человек, который украл у народа и лично у неё страну. Витязева вспоминает, что когда он развалил СССР, ей было 10 лет. В результате журналистке пришлось взрослеть в период страшных и жутких 90-х, которые были одинаково чудовищными - что для России, что для Украины.

"И то, что сейчас происходит на Украине. Вот всё, что было. Что в Прибалтике началось. Что началось на Кавказе... Это всё его вина. Это вина целиком и полностью одного человека по имени Михаил Сергеевич Горбачёв", - подчеркнула Витязева в интервью Царьграду.

Журналистка предполагает, что первый президент СССР так отчаянно держится за жизнь, потому что понимает: его в аду заждались черти уже, наверное, до самой крайности. Потому он и пытается всеми силами оттянуть момент, когда придётся предстать перед Высшим судом.