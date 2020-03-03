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"Это вина одного человека": Что на самом деле думают о Горбачёве в его день рождения

03 марта 2020, 11:35  •  148 • Политика
"Новая газета" опубликовала открытки с поздравлениями от своих читателей в адрес развалившего СССР Михаила Горбачёва. "То, что сейчас происходит на Украине. Вот всё, что было. Что в Прибалтике началось. Что началось на Кавказе... Это всё его вина. Это вина целиком и полностью одного человека по имени Михаил Сергеевич Горбачёв", - рассказала, что на самом деле думают люди о первом президенте СССР, журналистка и блогер Юлия Витязева.
На день рождения Михаила Горбачёва, развалившего СССР, "Новая газета" опубликовала открытки с поздравлениями от своих читателей. Что на самом деле об этом человеке думают жители бывшего Советского Союза, Царьграду рассказала журналистка и блогер Юлия Витязева.
По её мнению, Горбачёв - это человек, который украл у народа и лично у неё страну. Витязева вспоминает, что когда он развалил СССР, ей было 10 лет. В результате журналистке пришлось взрослеть в период страшных и жутких 90-х, которые были одинаково чудовищными - что для России, что для Украины.
"И то, что сейчас происходит на Украине. Вот всё, что было. Что в Прибалтике началось. Что началось на Кавказе... Это всё его вина. Это вина целиком и полностью одного человека по имени Михаил Сергеевич Горбачёв", - подчеркнула Витязева в интервью Царьграду.
Журналистка предполагает, что первый президент СССР так отчаянно держится за жизнь, потому что понимает: его в аду заждались черти уже, наверное, до самой крайности. Потому он и пытается всеми силами оттянуть момент, когда придётся предстать перед Высшим судом.
"А те открыточки, которые ему прислала "Новая газета", это самообман. Это ноль целых ноль десятых процента того, что прислали. А прислали-то в основном люди у нас честные, правдивые и открытые. Они всегда говорят то, что думают. А говорят в основном, что Горбачёв будет гореть в аду", - подытожила Витязева.

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