"Это видение определит Путин": Венедиктов о потенциальном преемнике президента России

Как считает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, Сергея Собянина можно назвать потенциальным преемником Владимира Путина на посту главы государства. Все зависит от того, какое видение будущего есть у президента России.

Преемником президента России Владимира Путина в 2024 году станет тот политик, который будет разделять его видение будущего страны. Так считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По мнению Венедиктова, если преемником Путина станет мэр Москвы Сергей Собянин или премьер-министр Дмитрий Медведев, то это будет "очевидный выбор". Также в список потенциальных преемников на сегодняшний день можно включить главу СВР Сергея Нарышкина.

"Меня это не удивит. Потому что это некий проект… Это не просто люди, которые скажут: "Владимир Владимирович, при нас все будет тип-топ!" Эти люди - некое видение России. Это видение определит Путин - и от этого возьмет преемника с похожим видением", - заявил журналист в шоу "Ещенепознер".