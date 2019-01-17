Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А судьи кто? De Personis международных судебных органов
"Без России никакого решения не будет": Вучич спросил совета у Путина ...
Порошенко оправдал "церковное рейдерство"
Великобритания – Евросоюз: уходить нельзя остаться
Главная / Политика

"Это видение определит Путин": Венедиктов о потенциальном преемнике президента России

17 января 2019, 20:09  •  39 • Политика
Как считает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, Сергея Собянина можно назвать потенциальным преемником Владимира Путина на посту главы государства. Все зависит от того, какое видение будущего есть у президента России.
Преемником президента России Владимира Путина в 2024 году станет тот политик, который будет разделять его видение будущего страны. Так считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
По мнению Венедиктова, если преемником Путина станет мэр Москвы Сергей Собянин или премьер-министр Дмитрий Медведев, то это будет "очевидный выбор". Также в список потенциальных преемников на сегодняшний день можно включить главу СВР Сергея Нарышкина.
"Меня это не удивит. Потому что это некий проект… Это не просто люди, которые скажут: "Владимир Владимирович, при нас все будет тип-топ!" Эти люди - некое видение России. Это видение определит Путин - и от этого возьмет преемника с похожим видением", - заявил журналист в шоу "Ещенепознер".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

39
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 20:09
Киев готов обменять 25 граждан России до конца января
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
16 января 2019, 21:24
Кризисное управление для дипломатов: В Академии МИД рассказали о тренировке послов на случай ЧС
Загрузка...
17 января 2019, 16:54
Отстояли суверенитет: Макей назвал главное достижение Белоруссии за 30 лет
17 января 2019, 00:39
Парламенту Британии не удалось свергнуть правительство премьера Терезы Мэй
17 января 2019, 16:54
После отказа от взносов в ПАСЕ в Госдуме предложили выйти из Совета Европы
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.