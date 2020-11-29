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"Это веление времени": Русская Церковь поддержала создание "религиозного ООН"

29 ноября 2020, 01:00  •  20 • Политика
В Русской Церкви выступили за создание Всемирной межрелигиозной организации. "Очевидно, что диалог между религиозными конфессиями - веление времени", - подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.
Создание Всемирной межрелигиозной организации наподобие ООН - это правильная инициатива, хоть и реализовать её будет не просто. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что уже сейчас существует некоторое количество межхристианских организаций. Примером может служить Всемирный совет церквей, который объединяет более 300 христианских церквей и организаций. Тем не менее именно всемирного межрелигиозного форума пока не существует.
Тем не менее создание такой организации - дело непростое. Если сравнивать с той же ООН, то там количество стран исчисляется десятками, а счёт религиозных организаций идёт на миллионы. Причём некоторые из них централизованные, как Русская Православная Церковь, а другие, наоборот, - децентрализованы, отметил митрополит Волоколамский Иларион.
Но очевидно, что диалог между религиозными конфессиями - веление времени. Поэтому чем больше будет таких организаций, тем лучше, - подытожил он в эфире телеканала "Россия 24".

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